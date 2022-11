Bell signe des accords d'achat pour quatre Bell 505 en Europe

Trois Bell 505 pour Airbourne

Bell Textron Inc. annonce la signature de contrats d'achat pour quatre Bell 505 et une livraison de Bell 505 dans la région balte. Les signatures ont eu lieu lors du salon European Rotors 2022 sur le stand de Bell. Le Bell 505 continue de connaître du succès dans toute l'Europe. Trois des appareils ont été achetés par le nouveau représentant indépendant (RI) de Bell pour les États baltes, Airbourne, et sont destinés à des clients privés et à la formation des pilotes. Un quatrième Bell 505 sera acheté directement par un client privé. Bell a également annoncé la livraison d'un Bell 505 à un client privé.

"Nos clients ont une gamme variée d'utilisations pour l'avion"

"Il est passionnant de voir la demande pour le Bell 505 continuer à croître en Europe dans de nombreuses industries", déclare Patrick Moulay, premier vice-président, Ventes commerciales internationales de Bell. "Nous voyons un grand potentiel pour Bell au sein des pays baltes, et nous sommes ravis d'accueillir Airbourne dans notre liste toujours croissante de RI à travers l'Europe pour étendre notre soutien." "Le Bell 505 s'adapte bien au terrain varié de l'Europe, et nos clients ont un éventail diversifié d'utilisations de l'hélicoptère. Qu'il s'agisse d'emmener les touristes faire du tourisme ou de former les pilotes à atterrir au sommet des montagnes, le Bell 505 continue de laisser une impression incroyable à nos clients et aux passagers qu'ils transportent", poursuit Patrick Moulay.

400e livraison du Bell 505 depuis son lancement en 2017

"Notre nomination en tant qu'IR pour les États baltes marquera le début d'un nouveau chapitre passionnant dans notre relation avec Bell", a déclaré Max Lunov, propriétaire d'Airbourne. "Les hautes performances et la polyvalence du 505 lui permettent de s'adapter facilement aux différents besoins de nos clients. Dans le cas de ces avions, nous les verrons utilisés pour les voyages privés et la formation des pilotes. " En août, Bell a annoncé la 400e livraison du Bell 505 à un client au Royaume-Uni depuis son lancement en 2017. D'autres livraisons récentes de Bell 505 en Europe comprennent un avion à un client privé en Grèce, deux à JB Investments en Pologne et deux à Karen SA en Suisse. Au total, 78 Bell 505 ont maintenant été livrés en Europe.

Moteur Safran Arrius 2R

Le Bell 505 est l'hélicoptère le plus polyvalent de la classe des monoturbines légers. Son puissant moteur Safran Arrius 2R et son FADEC à double canal, associés à sa suite avionique avancée Garmin G1000H NXi, signifient que le Bell 505 est adapté à un large éventail de missions, notamment la formation des pilotes, le tourisme, le transport d'entreprise, les services publics et la sécurité publique. L'année dernière, le Bell 505 a été certifié par l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) pour transporter jusqu'à 907 kg (2 000 livres) à l'aide de son crochet de charge, ce qui ajoute encore aux impressionnantes capacités utilitaires du 505.