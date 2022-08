Le B-2 apte au lancement du missile de croisière JASSM-ER

Ce 25 août, Northrop Grumman a confirmé dans un bref communiqué de presse qu'un bombardier stratégique B-2 Spirit avait tiré en décembre 2021, avec succès, un missile de croisière JASSM-ER. Aucune autre information n'est disponible sur cet essai. Il fait partie d'un plan de modernisation de la flotte de B-2 lancé par Northrop Grumman, comprenant également l'intégration de systèmes de communication modernisés et plus sécurisés, ainsi qu'un nouveau Radar Aided Targeting System (RATS).

L'AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range (JASSM-ER) est la version longue distance du JASSM, avec une portée qui passe de 370 kilomètres à 1.000 kilomètres. Il s'agit d'un missile aux caractéristiques furtives et permet donc à l'Armée de l'air américaine d'accroitre un peu plus sa capacité de frappe en profondeur et en longue portée, en combinant la furtivité et l'allonge stratégique du bombardier B-2 avec la furtivité, la précision et la portée augmentée du JASSM-ER.