Le 1er événement de recrutement de profils data Défense & Cybersécurité

Une première édition réussie

DataJob Défense est le 1er salon de recrutement des métiers de la data dédié au secteur de la défense. C’est en Juin 2019 au Business Center Paris Trocadéro que DataJob Défense a vu le jour. Plus de 200 personnes ont fait le déplacement pour rencontrer quatre entreprises qui recrutent telles que Quantmetry, Expleo, Thalès Digital Factory et le Ministère Des Armées. Les conférences sont animées par des speakers prestigieux comme Jérôme Lemaire (Direction Générale de l’Armement), Valérie Plier (Ministère des Armées) ou encore Yonatan Teboul (MBDA).

DataJob Défense en 2020

DataJob Défense aura lieu le jeudi 30 janvier 2020 de 16h à 21h au Business Center Paris Trocadéro. Plus de 300 visiteurs sont attendus, parmis eux des data scientists, data engineers, data consultants, à la recherche d’un stage ou d’un emploi, venus des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses. Des sponsors telle que Nexter Group, Expleo, CerbAir et Quantmetry seront à la recherche de leurs futurs talents.

Au programme, des conférences auront lieu tout au long de l’événement avec différents intervenants spécialistes du secteur comme Palantir, Nexter Group, Naval Group qui présenteront des talks d’experts.

Cette année, nous avons le plaisir d’avoir Air&Cosmos, le seul hebdomadaire aéronautique professionnel en langue française depuis 1963, comme partenaire officiel, venez les rencontrer sur place.

