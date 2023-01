LCI ajoute le Chaparral d'Elroy Air à sa flotte

40 Chaparral pour LCI

LCI, société oeuvrant dans le leasing et filiale du groupe Libra, a signé un accord avec Elroy Air, développeur de systèmes avancés d'aéronefs cargo autonomes, pour acquérir jusqu'à 40 des appareils à décollage et atterrissage vertical (ADAV ou VTOL) Chaparral de la société. Selon les termes de l'accord garanti par un dépôt, LCI acquerra initialement 20 appareils avec une option pour un total de 40 unités. Les ADAV sont actuellement en cours de développement dans les installations d'Elroy Air, une jeune pousse composée d'un effectif d'une quarantaine d'employés à South San Francisco, en Californie.

Un VTOL autonome

Le Chaparral est le premier système de livraison de fret à décollage et atterrissage vertical autonome de bout en bout. Il est conçu pour le transport aérien d'un maximum de 225 kg de marchandises sur une distance de 300 nautiques (soit environ 555 km). Un premier prototype du Chaparral a volé en 2019, démontrant plusieurs systèmes clés de la conception de l'aéronef. Le système Chaparral comporte huit soufflantes pour les séquences de décollage et d'atterrissage verticaux, quatre propulseurs électriques distribués pour le vol en palier, une configuration voilure haute. Le Chaparral est un aéronef VTOL de transition "lift + cruise" doté d'une cellule entièrement en carbone composite et d'un groupe motopropulseur hybride-électrique à turbine pour les missions à long rayon d'action. Il a également été conçu pour tenir dans un conteneur d'expédition de 40 pieds (soit 12,1 m) ou un avion cargo C-130, ce qui lui permet d'être rapidement expédié et déployé partout dans le monde. Ses applications comprennent le transport aérien de marchandises pour la logistique commerciale, les secours en cas de catastrophe, la lutte contre les incendies et les opérations humanitaires, sans risque pour les pilotes ni nécessité d'infrastructures aéroportuaires.

Un complément à la flotte actuelle

Le nouvel appareil à décollage et atterrissage vertical autonome viendra compléter la flotte existante de LCI, composée d'hélicoptères et d'avions modernes. En outre, LCI et sa société mère, le groupe Libra, dont les filiales possèdent et exploitent des actifs dans une soixantaine de pays, prévoient de partager avec Elroy Air leur expertise en matière commerciale, financière et d'utilisation finale, grâce à des réseaux industriels bien établis.