Latécoère va concevoir les portes de l'ES-19 de Heart Aerospace

Conception de l’ensemble des portes de l’ES-19

Latécoère a annoncé qu’il a été retenu par la start-up Heart Aerospace pour réaliser les études amont du programme de l’ES-19, l'avion régional 19 places tout électrique, pour toutes les portes. L’ES-19 devrait être mis en service à horizon 2026. Latécoère sera en charge de la conception de l’ensemble des portes de l’ES-19 : porte passager, porte de secours, et porte de soute à bagage. Issue d’un programme de recherche gouvernemental, la start-up suédoise développe l’ES-19, un avion régional électrique pour les vols régionaux de courte distance.

Une mise en service de l'ES-19 en 2026

La récente augmentation de capital de 35 millions de dollars et les commandes sous condition de 200 appareils par United Airlines et Mesa Airlines permettent à Heart Aerospace d’envisager une mise en service en 2026. « Avec ce nouveau contrat « design and engineering », nous continuons à démontrer notre expertise unique et à confirmer notre position de leader sur les portes. Cette nouvelle référence renforce notre activité « Engineering services », en plein essor qui compte des clients avionneurs en France, aux USA et désormais en Suède » déclare Greg Huttner, Directeur général de la division Aérostructures de Latécoère.

Une phase de conception des portes d'une durée de 18 mois

Cette première phase de conception « design and engineering » devrait durer 18 mois. Les équipes de Latécoère travailleront depuis le siège du groupe à Toulouse ainsi que chez le client à Göteberg en Suède. Heart Aerospace vise une mise sur le marché de l’ES-19 en 2026 après obtention des certifications nécessaires auprès des autorités compétentes aux États-Unis et en Europe.