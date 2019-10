Latécoère, Signify et Huneed Technologies sur le LiFi à bord des avions commerciaux

C'était un des clous du dernier salon du Bourget. Latécoère y avait présenté un nouvelle technologie pouvant s'insérer au sein des éclairages cabines, le LiFi (acronyme pour Light Fidelity) qui permet de proposer une communication sans fil fondée sur l'utilisation de la lumière invisible, avec une longueur d'onde située entre 450 nm et 680 nm. Le LiFi permet une expérience de connectivité à bord d'un avion supérieure en termes de bande passante, de latence et de stabilité. Un autre avantage du LiFi est qu'il n'interfère pas avec les équipements sensibles et que la connexion n'est pas affectée par les mouvements de l'avion.

A présent, Latécoère est en mesure d'en lancer l'industrialisation. L'équipementier vient de signer deux mémorandums d'entente avec d'une part Signify, leader mondial de l'éclairage avec son système TruLifi, et d'autre part avec Huneed Technologies, spécialiste sud-coréen de l'aéronautique et de la défense, sur l'électronique et les logiciels de partages de données.

Le système TruLifi de Signifie combine un éclairage LED économe en énergie avec une connexion bidirectionnelle sans fil, fiable, sécurisée et à haut débit, avec des vitesses allant jusqu'à 250 Mbps pour la liaison descendante et la liaison montante. Dans un premier temps, Trulifi sera utilisé pour la connexion des lecteurs multimédias des appuie-têtes. Dans une deuxième phase, le LiFi permettra aux passagers de connecter leurs appareils personnels aux médias embarqués et à Internet, mais aussi d'interagir entre eux et d'avoir la même expérience de connectivité à bord et au sol. Le groupe Huneed Technologies se chargera, pour Latécoère du développement et de la production de l'unité de distribution passagers et du routeur fibre optique.