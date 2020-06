LATAM suspend ses activités en Argentine

1 700 postes menacés

Le transport aérien latino-américain continue de subir fortement les conséquences de la crise mondiale du transport aérien. LATAM Airlines a annoncé mercredi 17 juin la suspension des activités de sa filiale de transport passagers et de fret en Argentine basée à l'aéroport de Buenos Aires. Le groupe a annoncé qu'il allait suspendre l'ensemble des vols domestiques (douze liaisons au départ de Buenos Aires) mais que les quatre liaisons internationales vers Miami, Sao Paulo (Brésil), Santiago (Chili) et Lima (Pérou) seraient maintenues quand "les restrictions de voyage seront levées". Avec la suspension des activités de LATAM Airlines Argentina, plus de 1 700 postes seraient menacés. Le 26 mai dernier, LATAM Airlines avait annoncé qu'elle se plaçait volontairement sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, mais avait annoncé que les filiales en Argentine et au Paraguay n'étaient pas concernées

Des restrictions très dures

LATAM justifie la suspension des activités de sa filiale argentine par les conséquences de la crise du transport aérien, mais aussi par la très grande dureté des restrictions imposées par le gouvernement argentin sur le transport aérien. Le groupe aérien met notamment en cause le manque de visibilité sur la réouverture. Rappelons que la compagnie colombienne Avianca a aussi déposé son bilan et a demandé la mise sous chapitre 11. Le 10 mai 2020, Avianca a annoncé l'arrêt de ses activités de sa filiale péruvienne et le début d'un processus de liquidation.