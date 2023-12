Latam fait le choix du GEnx

Les MiG-29 ukrainiens aptes au transport de bombes américaines planantes JDAM

Une image partielle avait déjà mis en évidence la capacité d’emport des bombes planantes de précision JDAM-ER par les MiG-29 ukrainiens. Or, une image bien plus large et publiée récemment confirme définitivement la capacité JDAM-ER pour les MiG-29 ukrainiens.