LATAM approche une éclipse totale de soleil

Le vol a décollé de l'aéroport de Mataveri sur Rapa Nui (île de Pâques), et s'est dirigé vers le nord-ouest pendant 2h30 pour se positionner par l'est sur la trajectoire de l'éclipse totale de soleil, avant de retourner sur l'île de Pâques après un trajet total de 5h30. Il avait à son bord plus 50 passagers de 10 pays à bord, avec des scientifiques aussi bien que des astronomes amateurs ou de simples passionnés. Le Dr Glenn Schneider, astronome à l'Université d'Arizona, a participé à la planification du vol et a également enregistré sa 35eme solaire totale, un record pour le Guinness Book.

LATAM Airlines s'est engagé à réduire son empreinte carbone et a décidé de compenser les émissions du EFLIGHT 2019-MAX par le biais d'un projet de reboisement à Madre de Dios, en Amazonie péruvienne.