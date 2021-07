L’Arrano 1A de Safran Helicopter Engines obtient sa certification FAA

Certifié FAA

Safran Helicopter Engines a reçu de la part de la FAA (Federal Aviation Administration) le certificat de type de l’Arrano 1A, le moteur de l’hélicoptère Airbus H160. L’Arrano est un moteur de nouvelle génération d’une puissance de 1100 à 1300 shp. Il intègre le meilleur de la technologie en matière de moteurs aéronautiques et offre une consommation en carburant réduite de 15 % par rapport aux moteurs actuellement en service. L’Arrano a reçu sa certification EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) en juin 2019. « Maintenant certifié en France et aux Etats-Unis, l’Arrano est prêt pour l’entrée en service du H160 d’Airbus. Parallèlement à l’entrée en service imminente du H160, Safran Helicopter Engines apporte également tout son soutien à Airbus et aux forces armées française pour le développement du « Guépard », sa variante militaire », a déclaré Cyrille Ressejac-Duparc, Directeur du programme Arrano.

Architecture innovante

L’architecture innovante de l’Arrano et son système de contrôle digital intègre un compresseur à deux étages centrifuges à haut rendement, combiné à un système d'aubes à calage variable (ou IGV pour Inlet Guide Vanes). Cet ensemble contribue à améliorer le cycle thermodynamique du moteur et à réduire la consommation en carburant de l’ordre de 15 % par rapport aux moteurs actuellement en service. L’Arrano intègre une chambre de combustion giratoire, équipée d’injecteurs de carburant réalisés en fabrication additive, qui améliorent le démarrage en toutes circonstances (par toutes les conditions météorologiques et altitudes) et participent à réduire le niveau d’émissions du moteur. Comme tous les moteurs Safran, l’Arrano est certifié pour fonctionner avec jusqu’à 50% de carburant aérien durable (SAF). L’Arrano est un moteur qui a été dès l’origine conçu avec l’objectif d’une maintenance simplifiée, et la possibilité de bénéficier de l’ensemble des nouveaux services digitaux proposés par Safran Helicopter Engines. La durée des opérations de maintenance a été réduite par rapport à la génération précédente.