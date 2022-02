L'armée de terre russe se dote d'une nouvelle capacité de brouillage

Brouillage et guerre électronique

L’armée de terre russe se dote de nouveaux équipements et de nouveaux bataillons de guerre électronique pour protéger ses forces armées contre les armes guidées et les frappes de précision. Ces systèmes de brouillage, tels que les unités mobiles Krasukha (littéralement belladone, soit la plante des sorcières) conçus par la société Kret brouillent notamment les systèmes GPS, radio et autres équipements de navigation, ainsi que les signaux des téléphones portables, qu’ils soient civils ou plus particulièrement militaires.

Krasukha-4

Le système mobile Krasukha-4 permet notamment de brouiller les signaux des satellites évoluant en orbite basse, mais également les AWACS et autres systèmes radar embarqués ou aéroportés. La première unité a été récemment déployée à Belgorod -soit à moins de 50 km de la frontière ukrainienne et de la ville de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine- et a été incorporée au sein de la 3e division blindée.

En Ukraine et en Syrie

Ce type de brouillage permet d’aveugler l’adversaire et de lui empêcher l’usage de moyens de communication, de navigation et neutralise l’emploi d’armes de précision mais également de drone. Par le passé, ce type de système avait été déployé en Syrie -grand théâtre d'expérimentation de guerre électronique pour les forces armées russes-. Les unités mobiles Krasukha-2 avaient ainsi brouillé les signaux GPS reçus par les drones d’observation de l’US Air Force mais également les signaux reçus par les drones déployés par la Türk Hava Kuvvetleri, l'armée de l'air turque.