Lanceurs : la start-up britannique Orbex menacée de liquidation judiciaire
© Orbex
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 11 février 2026 à 19:30

766 mots

La société britannique a annoncé ce mercredi 11 février avoir échoué à lever des fonds et n'est pas parvenue à finaliser ses négociations de fusion-acquisition. Orbex va donc nommer des administrateurs judiciaires pour étudier son avenir. Un signal fort de l'état déplorable du New Space au Royaume-Uni.

Bientôt la fin pour Orbex ? ils ont incarné le retour des micro-lanceurs au Royaume-Uni avec la fusée Prime, qui aurait été la première fusée nationale depuis la « fusée rouge à lèvres », alias Black Arrow, dont le dernier vol – depuis l'Australie – remonte à … 1971. Le Royaume-Uni serait

11/02/2026 19:30
Espace

La société britannique a annoncé ce mercredi 11 février avoir échoué à lever des fonds et n'est pas parvenue à finaliser ses négociations de fusion-acquisition. Orbex va donc nommer des administrateurs judiciaires pour étudier son avenir. Un signal fort de l’état déplorable du New Space au Royaume-Uni.

Bientôt la fin pour Orbex ? ils ont incarné le retour des micro-lanceurs au Royaume-Uni avec la fusée Prime, qui aurait été la première fusée nationale depuis la « fusée rouge à lèvres », alias Black Arrow, dont le dernier vol – depuis l’Australie – remonte à … 1971. Le Royaume-Uni serait donc une terre maudite pour les lanceurs ? Favoris dans l’écosystème

