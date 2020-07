L'Airbus Helicopters H160 reçoit sa certification européenne

Certifié Aesa

L'hélicoptère bimoteur multirôle H160 d’Airbus Helicopters a obtenu son certificat de type par l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA), marquant un nouveau chapitre pour le programme. La société s’attend à ce que la certification FAA suive peu de temps avant la première livraison à un client américain non divulgué, plus tard au cours de cette année.

Trois prototypes

« J’ai maintenant hâte que le H160 entre en service et offre ses fonctionnalités innovantes qui apportent de la compétitivité aux clients du monde entier », a déclaré Bruno Even, PDG d’Airbus Helicopters. Airbus Helicopters s’est appuyé sur trois prototypes, le premier hélicoptère de série et deux moyens d’essais supplémentaires, DHC0 (Dynamic Helicopter Zero) et SHC0 (System Helicopter Zero), pour développer et certifier le H160 et continue de faire mûrir la machine avant sa mise en service. Les hélicoptères ont accumulé plus de 1 500 heures à la fois pour les essais en vol et les vols de démonstration afin que les clients puissent découvrir de première main l’innovation et la valeur ajoutée que le H160 apportera à leurs missions.

Pales Blue Edge

Conçu comme un hélicoptère multirôle capable d’effectuer un large éventail de missions telles que le transport offshore, les évacuations médicales d’urgence, l’aviation privée et d’affaires et les services publics, le H160 intègre les dernières innovations technologiques d’Airbus Helicopters. Il s’agit notamment de caractéristiques de sécurité offerte par l’assistance au pilote via Helionix et aux fonctionnalités automatisées ainsi qu’à la protection des enveloppes de vol. L’hélicoptère offre également aux passagers un confort supérieur grâce aux pales Blue Edge, développées avec le concours de l'Onera, qui réduisent le son et à une superbe visibilité extérieure qui profite à la fois aux passagers et aux pilotes.

Le H160 n’a pas seulement été conçu en 2006 avec les passagers et les pilotes à l’esprit. Les opérateurs apprécieront sa compétitivité grâce à son rendement accru et à son écosystème de maintenance simplifié centré sur le client : l’accessibilité des équipements a été facilitée par l’architecture optimisée de l’hélicoptère, le plan de maintenance a été soigneusement vérifié au cours des campagnes Operator Zero et il est livré avec une documentation de maintenance 3D intuitive.