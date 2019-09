L'Airbus A350-900 se prépare pour Fiji Airways

Fiji Airways réceptionnera son premier Airbus A350-900 dans le courant du quatrième trimestre de cette année. Loué auprès de Dubai Aerospace Enterprises, l'appareil est sorti tout juste de l'atelier de peinture, habillée d'une livrée très sympa. L'Airbus A350-900 doit maintenant recevoir ses moteurs Rolls-Royce Trent XWB et passer une nouvelle batterie de tests au sol et de vols d'essais et de vérification systèmes et sous-systèmes. Fiji Airways a choisi un aménagement bi-classe pour ses Airbus A350-900, soit 33 fauteuils-couchettes en classe Affaires et 301 sièges en classe Economique. Soit un total de 334 sièges. Ce qui le place dans le milieu de tableau en termes de capacités choisies par les compagnies aériennes.