L'Airbus A330-800 bon pour le service

L'Airbus A330-800 et ses moteurs Rolls-Royce Trent 7000 sont désormais bons pour le service en exploitation commerciale. Le gros-porteur d'Airbus vient en effet de recevoir sa double certification de type de la part de l'AESA (Agence européenne pour la sécurité aérienne) ou EASA et de la FAA (Federal Aviation Administration). Ce "feu vert" arrive au terme d'une campagne d'essais en vol durant laquelle l'Airbus A330-800, MSN1888, aura accumulé 370 heures de vol pendant 132 missions. Le MSN1888 avait réalisé son premier vol en novembre 2018. Certifié pour une masse maxi au décollage de 242 tonnes, l'A330-800 a une distance franchissable de 7 500 milles nautiques et peut prendre 220 à 260 passagers dans une configuration cabine passagers aménagée pour trois classes et jusqu'à 406 passagers dans un aménagement haute densité. L'Airbus A330-800 a été commandé à 14 exemplaires à ce jour dont huit pour Kuweit Airways, deux pour Uganda Airlines et quatre pour un client qui ne s'est toujours pas officiellement déclaré. Le "grand frère" A330-900 s'est, quant à lui vendu à 323 exemplaires dont 45 sont d'ores et déjà en service commercial.