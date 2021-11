L'ADAC Luftrettung soutenu par Pratt & Whitney Canada

CAD pour l'ADAC

Pratt & Whitney Canada (P&WC) a annoncé que la société participera à la stratégie à long terme de l’exploitant allemand de Services Médicaux d'Urgence Héliportés (SMUH) ADAC Luftrettung concernant les carburants d’aviation durables. Afin d’atteindre son objectif de neutralité carbone pour l’ensemble de ses activités, ADAC Luftrettung veut alimenter aux CAD (carburant d'aviation durable) sa flotte d’hélicoptères propulsés par des moteurs P&WC.

30 à 40 % pendant 36 mois

Les moteurs P&W sont déjà homologués pour fonctionner avec des mélanges composés jusqu’à 50 % de CAD, en complément du kérosène Jet A ordinaire. Néanmoins, ce programme pilote permettra à ADAC de valider ses propres pratiques exemplaires et d’évaluer l’utilisation des CAD dans le cadre de ses activités quotidiennes courantes. Pendant 36 mois, les mélanges employés dans les moteurs comporteront une proportion de 30 à 40 % de carburants d’aviation durables. Il s’agira donc d’un des programmes d’évaluation opérationnelle de CAD les plus ambitieux du secteur.

50 hélicoptères dont des H135

Comptant parmi les plus grandes entreprises de SMUH (Services Médicaux d'Urgence Héliportés) d’Europe, ADAC Luftrettung dispose d’une flotte de 50 hélicoptères, et notamment d’H135 équipés de moteurs P&WC. Depuis près de deux décennies, P&W participe activement à des programmes d’essai des CAD. L’entreprise a également contribué à établir des normes techniques qui permettent aujourd’hui à ses moteurs de fonctionner avec des mélanges composés jusqu’à 50 % de CAD, en complément du kérosène ordinaire. P&W s’emploie à valider que ses moteurs puissent être alimentés à 100 % en CAD. À cette fin, elle collabore étroitement avec la Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) et ASTM International.