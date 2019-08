L'accord Air Canada/Air Transat en bonne voie

Le 23 août dernier, les actionnaires du groupe Transat A.T Inc, le propriétaire de la compagnie Air Transat, ont donc approuvé à près de 95% l'entente d'arrangement avec Air Canada en vertu de laquelle Air Canada fera l'acquisition de toutes ses actions émises et en circulation.

"Nous sommes ravis de l'issue de l'assemblée extraordinaire de Transat et remercions ses actionnaires pour ce considérable témoignage de soutien", déclare Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous allons bâtir un regroupement supérieur à la somme de ses parties dont nous pourrons tous être fiers. Nous anticipons avec intérêt un dialogue avec Transports Canada et le Bureau de la concurrence pour obtenir les autorisations nécessaires à la finalisation de la transaction, et nous sommes heureux d'avoir l'occasion de démontrer les nombreux avantages qui en découleront".

Cette adhésion forte des actionnaires du groupe Transat A.T Inc, n'est certainement pas étrangère au relèvement de l'offre par action qui a été faite par Air Canada à la mi août. Initialement, la principale compagnie canadienne avait fait une offre de 13 dollars canadiens par action en juin, et avait été choisie, malgré une offre à 14 dollars pour un cinquième des actions de Transat venue du Groupe Mach, spécialisé dans le développement hôtelier. Pour faire fléchir les actionnaires qui s'étonnaient de cette contradiction, Air Canada a donc relevé son offre qui au global valorise le rachat à 720 millions de dollars canadiens.