La sonde européenne Hera survole Mars et Deimos

Assistance gravitationnelle

La mission de défense planétaire Hera de l’Agence spatiale européenne avait été lancée par SpaceX en octobre dernier vers l’astéroïde double Didymos-Dimorphos, qu’elle devrait atteindre en octobre 2026.

Le 12 mars, la sonde d’une tonne construite par un consortium mené par l’Allemand OHB a effectué une manœuvre d’assistance gravitationnelle majeure, frôlant la planète Mars à une distance d’environ 5 000 km.

Trois instruments utilisés

A cette occasion, la sonde a pu réaliser plus d’un millier d’images dans différentes longueurs d’onde de la planète rouge et de Deimos, le plus petit de ses deux satellites (environ 13 km de diamètre, contre 27 km pour Phobos).

Sur certaines images, les scientifiques ont pu découvrir la face cachée de Deimos.

Sur l’image présentée ici, on aperçoit Deimos au premier plan, distant de 1 000 km, très sombre, ainsi que de multiples cratères martiens à l’arrière-plan.

Trois instruments scientifiques ont été utilisés lors de ce passage : la caméra de cadrage d'astéroïdes Asteroid Framing Camera (en noir et blanc), l’imageur hyperspectral Hyperscout-H (25 canaux visible et proche IR), et l’imageur thermique infrarouge TIRI (Thermal IR Imager).

TIRI a notamment mis en évidence que la température de surface de Deimos est plus élevée que celle sur Mars.