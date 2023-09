La sonde américaine Osiris-REx de retour avec des morceaux d’astéroïde

Un succès éclatant

Le 24 septembre, après plus de sept ans de voyage (elle avait été lancée le 8 septembre 2016 depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride) et près de 4 millions de kilomètres parcourus, la sonde Osiris-REx de la NASA a largué à proximité de la Terre une petite capsule contenant un précieux trésor pour la communauté scientifique : environ 250 grammes d’échantillons prélevés en octobre 2020 à la surface de l’astéroïde géocroiseur Bénou (Bennu, en anglais).

La sonde s’est posée sans encombre dans le désert de l’Utah, et a été rapidement récupérée, avant d’être emportée au centre spatial Johnson de la NASA, à Houston au Texas.

Les retours en mode automatique...

Ce sont les Soviétiques qui ont ouvert le bal de cet exercice complexe qu'est le prélèvement et le retour sur Terre d'échantillons de sols extra-terrestres.

C'était avec les engins d'exploration lunaire Luna 16 (101 g rapportés le 24 septembre 1970), Luna 20 (55 g rapportés le 15 février 1972) et Luna 24 (170 g rapportés le 22 août 1976). Longtemps ces exploits ne furent pas réédités.

Ainsi, la sonde Genesis qui contenait plus d'un million de particules de vent solaire, était bien rentrée sur Terre le 8 septembre 2004, mais elle s'était éventrée lors du choc final ! Le succès était partiel pour la NASA alors à la manœuvre.

Puis, le 15 janvier 2006 ce fut au tour de la capsule de la sonde Stardust de rentrer sur Terre après avoir collecté plus de 10 000 particules cométaires provenant de la queue de la comète 81P/Wild. Si celle-ci fut une réussite, la matière collectée était précieuse, mais infime.

Plus récemment, ce sont les missions japonaises Hayabusa (avec ses 1 500 grains collectés sur l'astéroïde Itokawa le 13 juin 2010) et surtout Hayabusa 2 (avec ses 5,4 g en provenance de l'astéroïde Ryugu le 5 décembre 2020), qui furent d'éclatants succès en la matière.

Enfin, la mission chinoise Chang'e 5 en provenance de la Lune, avec ses 1 731 g récupérés le 16 décembre 2020, a permis à la Chine une démonstration remarquable de ses capacités et maîtrises.

... ne valent pas les collectes des astronautes

Evidemment, toutes ces sondes – et mêmes les futures à venir (Chang'e 6, MMX, MSR, Zheng He, Luna 28, Heracles...) – ne sont ni prêtes à égaler, ni prêtes à surpasser les masses collectées par les astronautes américains sur la Lune lors des six missions Apollo.

Entre 1969 et 1972, ceux-ci avaient en effet rapporté pas moins de 382 kg de régolite lunaire. L'essentiel est d'ailleurs toujours stocké sous atmosphère inerte composée d'azote quasiment pur, au Lunar Sample Laboratory Facility du centre spatial Johnson de la NASA.

Mieux comprendre les premiers instants du système solaire

Une mission de retour d'échantillons, qu'elle soit réalisée en mode automatique ou par des astronautes, permet de répondre à de nombreux besoins scientifiques qui ne peuvent être pris en charge par une étude effectuée sur place par un atterrisseur ou une astromobile.

Les capacités limitées d'une sonde spatiale (masse des instruments, énergie disponible, sensibilité des instruments, nombre d'échantillons à prélever et à analyser...) ne lui permettent d'emporter qu'un nombre restreint d'instruments, souvent de taille réduite.

En disposant d'échantillons sur Terre, on peut effectuer des analyses très poussées dans des laboratoires ultra spécialisés, pour, par exemple, dater les échantillons ou encore déterminer combien de temps ils sont restés dans le vide spatial.

A n'en pas douter, les cosmochimistes du monde entier et notamment l'équipe française du centre de recherches pétrographiques et géochimiques de Nancy (CRPG), se feront une joie de déterminer les gaz rares contenus dans les échantillons, après les avoir chauffés par des lasers, et ainsi éclairer encore un peu plus nos connaissances sur les premiers instants du système solaire...

Gilles Dawidowicz, planétologue de formation, est vice-président de la Société Astronomique de France