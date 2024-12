La Slovaquie va acquérir trois Embraer C-390

La Slovaquie signe pour le C-390

L'Embraer C-390 Millenium continue sa conquête des marchés d'Europe. Cette fois-ci, c'est la Slovaquie qui l'a choisi. Le ministère slovaque de la défense a ainsi signé aujourd'hui une lettre d'intention avec le ministère brésilien de la défense, ouvrant ainsi la voie à une coopération industrielle plus approfondie entre les deux pays. Lors de sa visite au Brésil, le ministre slovaque de la défense a reconnu que l'Embraer C-390 est l'option qui répond le mieux aux besoins futurs de la Slovaquie en matière de transport militaire.

Des synergies en termes de formation, de logistique et de coopération avec les pays voisins

Le ministre slovaque de la défense a également été mentionné l'importance des pays voisins qui ont déjà acquis le C-390, permettant des synergies en termes de formation, de logistique et de coopération dans les capacités futures et la croissance de leurs flottes. Le ministère slovaque de la défense entamera les démarches officielles en vue de l'achat de trois C-390 en janvier 2025. « Le C-390 est actuellement le meilleur avion de sa catégorie en raison de sa rentabilité, de sa polyvalence et de sa fiabilité, car il est capable d'effectuer les missions les plus exigeantes à tout moment et en tout lieu. Nous sommes convaincus que le C-390 est l'avion le mieux adapté pour répondre aux besoins de l'armée de l'air slovaque », a déclaré Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security.

Un appareil de transport destiné à être en service dans 6 pays d'Europe

L'avion de transport multimission C-390 Millennium d'Embraer devient rapidement l'appareil de prédilection des membres de l'UE/OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) et de ses alliés en Europe, contribuant à la modernisation de leurs forces armées tout en ajoutant de nouvelles capacités et en améliorant l'interopérabilité avec les forces alliées. Le C-390 est déjà en service au Portugal et en Hongrie et a déjà été commandé par les Pays-Bas, l'Autriche et la République tchèque, en plus de la Suède, qui a récemment sélectionné l'appareil. Le Brésil et la Corée du Sud complètent la liste croissante des nations qui ont opté pour le C-390.Depuis son entrée en service auprès de l'armée de l'air brésilienne en 2019 et de l'armée de l'air portugaise en 2023, la flotte en opération a accumulé plus de 15 500 heures de vol.