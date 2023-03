La sécurité aérienne mondiale s'est améliorée en 2022

La sécurité du transport aérien mondial s'est substantiellement améliorée en 2022 par rapport à 2021. Selon les statistiques communiquées annuellement par l'IATA (Association internationale de transport aérien), cinq accidents ayant entraîné le décès de passagers et/ou de membres d'équipage ont eu lieu en 2022, sur un total de 32,2 millions de vols effectués. Il s'agit d'une amélioration notable par rapport à 2021 (sept accidents fatals) et par rapport à la moyenne des quatre années précédentes (2018-2022) qui était aussi de sept accidents fatals.

39 accidents d'avions au total recensés en 2022

Les accidents fatals de 2022 ont impliqué quatre turbopropulseurs et un jet et entraîné la mort de 158 personnes. En 2021, sept accidents fatals avaient impliqué un jet et six turbopropulseurs. En incluant les accidents qui n'ont pas forcément fait de victimes, l'année 2022 a connu un total de 39 accidents, contre 29 en 2021. Une augmentation qui s'explique par le fait que statistiquement, il y a avait en 2021 beaucoup moins d'avions en vol en raison de la crise du transport aérien mondial liée à la pandémie de la Covid-19. Le taux "d'accidentalité" est de 1,21 pour les transporteurs aériens mondiaux (1 accident tous les 830 000 vols) et de 0,49 pour les membres de l'IATA (1 accident tous les 1,6 million de vols). Rappelons que l'IATA compte un total de 300 membres, représentant 83% de l'ensemble du transport aérien mondial.

Les deux accidents les plus fatals : China Eastern Yunnan Airlines et Precision Air

Malgré la réduction du nombre d'accidents, le nombre de victimes est passé de 121 en 2021 à 158 en 2022. La majorité des victimes à déplorer en 2022 est lié à un accident survenu en Chine le 21 mars 2022 et qui a fait 132 victimes. L'avion appartenait à la compagnie China Eastern Yunnan Airlines, une filiale de China Eastern. Bien que China Eastern Yunnan Airlines est sur le registre IOSA (IATA Operational Safety Audit), elle n'est pas membre de l'IATA. L'accident impliquant une compagnie membre de l'IATA ayant fait le plus grand nombre de victimes en 2022 est le crash qui est survenu le 6 novembre 2022 en Tanzanie. Un ATR 42-500 de la compagnie Precision Air s'est écrasé dans le lac Victoria lors d'un atterrissage par mauvaise visibilité et mauvais temps, faisant 19 victimes sur les 43 passagers qui étaient présents à bord de l'avion.

La fiabilité de la certification IOSA

Le "risque fatal" (fatality risk) était en 2022 de 0,11, contre 0,22 en 2021. Cet indice signifie qu'en moyenne, un passager devrait prendre un vol tous les jours pendant 25 214 ans pour subir un accident fatal. Ce taux est en amélioration par rapport aux quatre années précédentes (un vol tous les jours pendant 22 116 ans). L'IATA rappelle enfin que sa certification IOSA concerne un total de 409 opérateurs, incluant 107 transporteurs non-membres de l'IATA. Le taux d'accidentalité total des compagnies qui sont certifiées IOSA est quatre fois meilleur que celui des compagnies qui ne sont pas certifiées (0,70, contre 2,82). De 2018 à 2022, le taux d'accidentalité des compagnies IOSA est plus de deux fois meilleur que celui des compagnies non certifiées (0,88, contre 2,19).