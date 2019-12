La sécurité des compagnies aériennes mondiales s'est fortement améliorée en 2019

Le transport aérien mondial n'a jamais été aussi sûr. Dans le cadre de sa rencontre annuelle avec la presse mondiale, IATA a communiqué les statistiques de sécurité aérienne pour l'année 2019. Avec un taux de 0,91 (nombre d'accidents par million de vols effectués), la sécurité des compagnies aériennes mondiales s'est fortement améliorée, comparativement au taux de 1,35 enregistré en 2018. Sur l'ensemble de l'année 2019 (jusqu'au 2 décembre), il y a eu un total de 227 victimes d'accidents d'avions, avec un total de 23 accidents, dont 6 ont fait des victimes, 3 ont entraîné des pertes de coques d'avion à réaction et 1 une perte de coque de turbopropulseur. A noter que le taux d'accidents pour les compagnies membres de IATA est encore plus bas (0,68 en 2019, contre 1,10 en 2018) que le taux enregistré pour l'ensemble de l'industrie du transport aérien mondial.

Cette meilleure performance est à mettre au crédit de la certification IOSA (IATA Operational and Safety Audit) qui est devenu une référence mondiale en matière de sécurité aérienne et dont IATA a renforcé la mise en oeuvre depuis juin 2019. IATA a parallèlement annoncé le 11 décembre le lancement de l'initiative GADM (Global Aviation Data Management), une sorte de portail qui devrait permettre d'améliorer encore la sécurité du transport aérien mondial en permettant le croisement et l'analyse de données sur la sécurité aérienne.