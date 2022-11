La Russie teste les moteurs de son futur bombardier PAK DA

Des prototypes du moteur Izdeliye RF...

Les prototypes du dernier turboréacteur destinés à motoriser le futur bombardier stratégique et furtif russe, dont le nom de code attribué est désormais Izdeliye RF, destiné au bombardier PAK DA (acronyme de Perspektivni Aviatsionni Kompleks Dalneï Aviatsii, littéralement Futur complexe d'aviation à long rayon d'action) de nouvelle génération, ont été soumis à des essais au banc sol. "Plusieurs prototypes de moteurs ont déjà subi une partie des essais au banc. Les essais se poursuivent maintenant. Leurs résultats indiqueront si le moteur confirme ses caractéristiques de conception", a déclaré une source de l'industrie de la défense nationale russe.

...Au banc pour motoriser le futur PAK DA russe

Un banc d'essai spécial a été conçu et préparé pour accueillir l'Izdeliye RF. La société UEC-Kouznetsov qui fait partie d'United Engine Corporation (au sein de la société technologique d'État Rostec) se prépare à la production du moteur et a commencé la production d'outillage et considéré l'organisation de la chaîne de production. Le directeur général adjoint d'UEC-Kuznetsov, Alexey Sobolev, avait annoncé à la fin de l'année 2020 que des travaux étaient en cours pour assembler le premier moteur destiné au bombardier stratégique de nouvelle génération PAK-DA. En décembre 2019, le vice-ministre de la Défense Alexeï Krivorouchko avait déclaré que le projet de l’avion avait été approuvé et que le Bureau de conception de Tupolev avait commencé à développer la documentation nécessaire à la production. Les premières pièces et éléments avaient été également produits.