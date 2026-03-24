La Russie réactive son pas de tir Soyouz à Baïkonour et lance son Starlink militaire
La Russie réactive son pas de tir Soyouz à Baïkonour et lance son Starlink militaire
© Roscosmos
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 24 mars 2026 à 17:15

383 mots

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La Russie réactive son pas de tir Soyouz à Baïkonour et lance son Starlink militaire

Le 22 mars, l’agence spatiale russe Roscosmos a fait décoller une fusée Soyouz-2 depuis le pas de tir de Baïkonour, qui avait été endommagé lors d’un tir en 2025. En parallèle, la défense vient de déployer un premier jeu de satellites Rassvet-3 pour ses télécommunications sécurisées depuis l’orbite basse.

Soulagement pour l’agence spatiale russe Roscosmos. Le pas de tir Soyouz de Baïkonour est de nouveau opérationnel. Il avait été endommagé le 2 novembre lors du décollage de l’équipage Soyouz MS-28 à destination de l’ISS. En marge du lancement, la plateforme de service qui entre en contact avec

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Le 22 mars, l’agence spatiale russe Roscosmos a fait décoller une fusée Soyouz-2 depuis le pas de tir de Baïkonour, qui avait été endommagé lors d’un tir en 2025. En parallèle, la défense vient de déployer un premier jeu de satellites Rassvet-3 pour ses télécommunications sécurisées depuis l’orbite basse.

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