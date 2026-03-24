La Russie réactive son pas de tir Soyouz à Baïkonour et lance son Starlink militaire

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Le 22 mars, l’agence spatiale russe Roscosmos a fait décoller une fusée Soyouz-2 depuis le pas de tir de Baïkonour, qui avait été endommagé lors d’un tir en 2025. En parallèle, la défense vient de déployer un premier jeu de satellites Rassvet-3 pour ses télécommunications sécurisées depuis l’orbite basse.
Soulagement pour l’agence spatiale russe Roscosmos. Le pas de tir Soyouz de Baïkonour est de nouveau opérationnel. Il avait été endommagé le 2 novembre lors du décollage de l’équipage Soyouz MS-28 à destination de l’ISS. En marge du lancement, la plateforme de service qui entre en contact avec
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Le 22 mars, l’agence spatiale russe Roscosmos a fait décoller une fusée Soyouz-2 depuis le pas de tir de Baïkonour, qui avait été endommagé lors d’un tir en 2025. En parallèle, la défense vient de déployer un premier jeu de satellites Rassvet-3 pour ses télécommunications sécurisées depuis l’orbite basse.
Soulagement pour l’agence spatiale russe Roscosmos. Le pas de tir Soyouz de Baïkonour est de nouveau opérationnel. Il avait été endommagé le 2 novembre lors du décollage de l’équipage Soyouz MS-28 à destination de l’ISS. En marge du lancement, la plateforme de service qui entre en contact avec le lanceur (cabine de service) ne s’était pas repliée correctement
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte