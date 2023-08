La Russie a reçu ses premiers chasseurs Sukhoi SU-35S

Trois nouveaux avions de combat Su-35S

Le 9 septembre 2022, trois nouveaux avions de combat Su-35S remis aux forces aériennes russes ont décollé de l'aérodrome de l'usine Sukhoi à Komsomolsksur-l'Amour, en Extrême- Orient russe. Le lendemain, après trois escales, ils ont atteint Astrakhan, à 6ƒ200ƒkm de là. L'aérodrome de Privolzhsky, près d'Astrakhan, est une base du 185e centre d'entraînement et d'application au combat des forces aérospatiales (VKS). Il s'agit de la seule formation de ce type en Russie, chargée de reproduire les conditions de combat et de fournir ainsi un entraînement réaliste aux tactiques de combat au bénéfice des chasseurs de la défense aérienne d'autres unités. La composante aérienne du centre est le 116e centre d'entraînement à l'application du combat de l'aviation de chasse avec des chasseurs MiG-29SMT, parfois appelés «ƒescadron d'agressionƒ» russe.

En Astrakhan, également un centre d'entraînement aux missiles sol-air

Outre les chasseurs, le 185e centre est responsable du 67e champ de tir d'Ashoulouk (Tambovka), à 130ƒkm au nord d'Astrakhan, ainsi que d'autres unités à Ashouloukƒ :ƒ le 42e centre d'entraînement aux missiles sol-air, des unités radar et radio, des sites de lancement et des stations de contrôle des cibles aériennes, etc. Deux autres zones d'entraînement, Mukhor-Konduy et Telemba, toutes deux situées près de Chita (à 4ƒ600ƒkm d'Astrakhan) sont également subordonnées au 185e Centre. La base d'Astrakhan exploite deux escadrons de chasseurs MiG-29SMT. Aucun rapport ne fait état de la participation des avions et des équipages du site d'Astrakhan à la guerre avec l'Ukraine, mais ce n'est pas exclu. Auparavant, ils ont été déployés en Syrie à l'automne 2017.

Les trois chasseurs Su-35S qui sont arrivés le 10 septembre sont les premiers appareils de ce type dans cette unité. United Aircraft Corporation (UAC) a officiellement annoncé que la livraison de trois avions Su-35S au ministère de la Défense «achève la mise en oeuvre du troisième contrat » pour ces chasseurs, et avant la fin de cette année «l'usine livrera également les premiers jets Su-35S au ministère de la Défense dans le cadre du prochain quatrième contrat ». Rappelons que la première commande de Su-35S a été passée par le ministère russe de la Défense en août 2009, commandant 48 chasseurs, et a été suivie par le deuxième contrat pour 50 chasseurs en décembre 2015.

Premier escadron de Su-35S intronisé en 2014

Le 12 février 2014, le premier escadron de douze chasseurs Su-35S a été cérémonieusement intronisé dans sa première unité opérationnelle, le 23e régiment d'aviation de chasse (IAP) à Dzyomgi près de Komsomolsk-surl'Amour. Les derniers chasseurs de ces contrats ont été livrés en novembre 2020. On ne sait pas quand la troisième commande a été passée mais ce devait être très probablement en 2020. Quoi qu'il en soit, elle ne concerne que seulement six appareils. Les trois premiers, portant les numéros rouges «58 », «59 » et «60 », ont été remis au centre de formation des équipages de Lipetsk en décembre 2021, et les trois seconds, portant les numéros bleus «01 », «02 »et «03 », viennent d'arriver à Astrakhan.

UAC a reçu la quatrième commande de Su-35S du ministère de la Défense en août 2020. Elle portait sur vingt chasseurs dont la livraison était prévue pour 2022- 2024. Ainsi, dans le cadre de ces quatre commandes, l'usine de Komsomolsk-sur-l'Amour livrera un total de 124 chasseurs Su-35S aux VKS russes. Les VKS russes utilisent actuellement des chasseurs Su-35S dans deux régiments du district militaire oriental (22e Régiment d'aviation de chasse -IAP- à Tsentralnaya Uglovaya et 23e IAP à Dzyomgi) et deux régiments du district militaire occidental (159e IAP à Besovets et 790e IAP à Khotilovo). Certains appareils se trouvent au centre d'essais militaires d'Akhtoubinsk, au centre de formation des équipages de Lipetsk et, désormais, à l'escadron d'agression d'Astrakhan. Les Su-35S ont également été remis à l'équipe de voltige Russkiye Vityazi (les chevaliers russes) à Koubinka, près de Moscou. Les quatre premiers chasseurs sont arrivés à Koubinka le 12 novembre 2019, suivis des quatre autres en juin 2020. Mais entretemps, le Su-35 a fait l'objet d'une autre actualité.

64 Sukhoi SU-35 pour l'Iran

Au mois de septembre 2022 une intrigue a émergé sous forme du prochain contrat majeur concernant les chasseurs Su-35 pour l'Iran. Le 4 septembre, l'agence de presse iranienne Borna a publié une interview du général de brigade Hamid Vahedi, le commandant de la force aérienne de la République islamique d'Iran (IRIAF), affirmant que l'achat de chasseurs Su-35 à la Russie était à l'ordre du jour. Les 19 et 20 janvier 2022, le président iranien Ebrahim Raisi a effŠectué une visite à Moscou. Les commentaires ociels sur le déroulement des entretiens sont vagues, pour ainsi dire pratiquement inexistants en ce qui concerne la coopération militaire.

Toutefois, c'est à cette occasion que les deux pays auraient convenu de fournir à l'Iran des équipements militaires russes d'une valeur de 10'Md$. Il s'agit notamment d'avions de combat Su-35 et de systèmes de missiles antiaériens S-400. Officiellement, l'embargo de l'ONU sur la fourniture d'équipements militaires à l'Iran a été levé le 19 octobre 2020. L'Iran est le quatrième client étranger à commander le Su-35, mais comme un seul des trois contrats précédents a été mené à bien, il s'agit en fait du deuxième. La première commande étrangère de 24 avions Su-35 a été passée par la Chine en novembre 2015. Les quatre premiers sont arrivés en Chine en décembre 2016, suivis de dix autres en 2017 et 2018. Extérieurement, le chasseur d'exportation Su-35 ne diŠère de la version russe Su-35S que par des changements mineurs au niveau des antennes.

Le Su-35 ayant été initialement lancé en 2003 en tant que projet commercial, ses seules désignations sont Su-35 pour la version d'exportation et Su-35S pour la version commandée ultérieurement par les forces aérospatiales russes (VKS). La désignation du Su-35SE pour la version d'exportation du chasseur, parfois trouvée dans les publications, est fausse. En février 2018, l'Indonésie a passé une commande préliminaire de onze chasseurs Su-35, mais n'a pas réussi par la suite à signer un contrat contraignant par crainte de la loi américaine Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), littéralement Loi sur la lutte contre les adversaires de l'Amérique par les sanctions.

Et l'Egypte ?

Le troisième client étranger est l'Égypte qui a commandé, en mars 2018, pas moins de 30 chasseurs pour une livraison en 2020-2022. Tous les Su-35 égyptiens ont été produits en 2020-2021 et devraient déjà être livrés, mais en réalité ils sont toujours à l'usine. Une image satellite de juin 2022 montre vingt chasseurs Su-35 sur l'aérodrome de l'usine à Komsomolsk sur l'Amour, dont la peinture ne laisse pas de doute sur leur destination fi™nale. Cinq appareils de la commande égyptienne (numéros 9210 à 9214) sont arrivés en juillet 2020 au centre d'essais en vol de Joukovski, près de Moscou. Les rapports suggèrent que l'Égypte a abandonné le contrat sur l'ordre des États-Unis, qui ™nancent une grande partie des achats militaires égyptiens.

En parlant de l'achat iranien de Su-35, le général Vahedi a utilisé le futur. «žNous espérons acquérir à l'avenir les avions de combat Su-35 dits de quatrième génération », a-t-il déclaré, ajoutant que «žla décision ™finale (...) est à la disposition du commandement et de l'état-major général des forces armées ». Cependant, en fait, le contrat initial concernant le Su-35 pour l'Iran a été discuté et approuvé bien plus tôt. Le général de brigade Vahedi n'a fourni aucun chiŠre, mais dans les médias arabes qui ont suivi, le nombre de 64 chasseurs commandés est apparu. Ce chiŠre correspond à d'autres données en provenance de Russie. Le 12 août 2020, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou s'est rendu à Komsomolsksur-l'Amour.

Dans l'une des présentations qui lui ont été montrées, il y avait le calendrier de production de l'usine pour les années à venir, et dans celui-ci des informations sur deux contrats d'exportation de Su-35, sans nommer les clients. La première commande portait sur 30 chasseurs et il s'agit sans doute de la commande passée -žet non retenuež- par l'Égypte. Dans le cadre de la deuxième commande, l'usine devrait produire 34 appareils en 2022- 2024. Il s'agissait probablement du contrat initial pour l'Iran, prévu en attendant la levée des sanctions. Les soixante-quatre chasseurs que l'Iran doit recevoir maintenant correspondent au contrat précédent de 34 appareils, auquel s'ajoutent désormais 30 appareils initialement destinés à l'Égypte. Un tel accord résoudrait le problème des Russes, à savoir que faire des avions égyptiens abandonnés.