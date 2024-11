La Roumanie va s'équiper de deux escadrons de F-35

Deux escadrons roumains de F-35

Bucarest a signé une lettre officielle d'offre et d'acceptation avec l'avionneur Lockheed Martin pour l'achat de 32 F-35A. Les appareils équiperont deux escadrons de la Forțele Aeriene Române ou force aérienne roumaine. La signature du protocole s'est faite entre le ministre roumain de la Défense Angel Tîlvăr et l'ambassadrice américaine à Bucarest, Kathleen Kavalec. La Roumanie devient ainsi le vingtième pays à acquérir le chasseur de l'avionneur américain Lockheed Martin.

Modernisation de la Forțele Aeriene Române

« Aujourd'hui, la Roumanie franchit une étape importante dans le renforcement de sa sécurité et de ses partenariats internationaux en signant, avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique, l'accord pour l'achat de l'avion F-35. Cela marque une étape essentielle dans le processus de modernisation des forces armées roumaines et réitère notre engagement ferme envers l'OTAN et les valeurs que nous partageons avec les États-Unis d'Amérique : la démocratie, la liberté et la sécurité », a déclaré le Premier ministre Marcel Ciolacu. « Il s'agit du contrat le plus important signé par la Roumanie depuis la Révolution, en termes d'équipement de l'armée roumaine et de sécurité de la défense nationale », a ajouté Marcel Ciolacu.

Un saut technologique

Pour sa part, l'ambassadrice des Etats-Unis en Roumanie a déclaré que « la position de la Roumanie en tant que leader sur le flanc oriental de l'Alliance continue à jouer un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité euro-atlantique [...] Nous félicitons la Roumanie pour son engagement à allouer jusqu'à 2,5 % de son PIB aux dépenses de défense. Cela aura un impact durable sur les capacités de défense du pays et sur sa contribution à la défense collective de l'OTAN », a déclaré Kathleen Kavalec.

Remplacer progressivement les F-16 d'occasion...

L'achat d'avions F-35 est l'achat militaire le plus coûteux de la Roumanie jusqu'alors. Le montant du contrat avoisine les 6,5 milliards de dollars (prix indicatif puisqu'il n'est pas représentatif des négociations en cours avec Lockheed Martin) pour 32 F-35 et comprend également le soutien logistique, la formation, les pièces détachées et les munitions. La Roumanie a décidé dès 2022 qu'elle achèterait des F-35. Au fur et à mesure les F-35, une fois devenus opérationnels, remplaceront progressivement les F-16 d'occasion -qui volaient précédemment sous les couleurs portugaises- que la Roumanie a achetés au cours de la dernière décennie.

... Qui ont eux-mêmes remplacé les vénérables MiG-21 après 61 années de service

Ces mêmes F-16 ont remplacé les vieillissants MiG-21 et autres dérivés sous forme de l'Aerostar Lancer, mis à la retraite en 2023, lesquels avaient tout de même accumulé pas moins de... 61 années de service ! A l'origine, les avions auraient dû être retirés dix ans avant, soit en 2013, mais le retard dans la livraison des F-16 Fighting Falcon devant les remplacer a incité les autorités militaires roumaines à les maintenir en service. Seulement, après un nouvel accident en mars 2022, la décision a été prise de retirer ces chasseurs, les plus anciens de l’armée de l’air roumaine, dès 2023. Cette dernière a en effet perdu près d’une trentaine de ces chasseurs dans divers accidents entre 1990 et 2022.

Trois escadrons de F-35 à terme

Si actuellement la Roumanie dispose de 20 F-16 Fighting Falcon en service, il est d'ors et déjà certain que dans une deuxième phase, le pays des daces achètera 16 F-35 supplémentaires, l'objectif final étant de constituer trois escadrons complets d'avions de combat au sein de la Forțele Aeriene Române.