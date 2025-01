La Roumanie s'offre une nouvelle batterie antiaérienne Patriot

Des Patriot pour la Roumanie

Le 3 janvier, Raytheon a annoncé avoir reçu un contrat militaire d'une valeur de 946 millions de dollars (soit 918,09 millions d'euros) pour la production de système Patriot pour la Roumanie ( communiqué de presse ). L'entreprise américaine, sans rentrer dans les détails, précise que le contrat verra la production et la livraison de radars, stations de contrôles et de missiles. Pete Bata, vice-président de Patriot Global auprès de Raytheon rappelle notamment dans ce communiqué de presse l'engagement de la Roumanie :

"L'investissement continu de la Roumanie dans le Patriot est un témoignage de l'engagement national à assurer la sécurité collective, la dissuasion et la stabilité en Europe."

L'acquisition de tels systèmes est assez récente pour la Roumanie, l'autorisation du Département d’État (équivalent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France) n'ayant été accordée que le 11 juillet 2017 ( DSCA ). Elle prévoit un achat potentiel de 7 batteries comprenant chacune 1 radar AN/MPQ-65 (donc 7 au total), 1 poste de contrôle mobile AN/MSQ-132 (7 au total), 4 lance-missiles M903 (28 au total) et encore d'autres systèmes et munitions. Depuis, la Roumanie a acquis 4 batteries, la première ayant été déclarée opérationnelle en 2021. Une batterie a été livrée à l'Ukraine durant la fin de l'année 2024 ( Reuters ), expliquant ce contrat avec Raytheon pour la remplacer. C'est d'ailleurs en soutien à cette livraison que la Norvège avait débloqué le 29 octobre 2024 environ 127 millions de dollars (1,4 milliards de couronnes norvégiennes) pour aider la Roumanie a remplacer la batterie transférée en Ukraine ( MoD roumain ).

À noter que le format standard des batteries roumaines est de 4 lanceurs là où l'US Army monte plutôt autour de 6 à 8 lanceurs. Cependant, l'intégration de lanceurs supplémentaires pour les batteries roumaines ne requiert pas de modifications aux systèmes livrés à la Roumanie. Autre fait intéressant, la Roumanie dispose des lanceurs M903, soit la toute dernière variante du lance-missiles de la batterie Patriot. Il est le seul lanceur à pouvoir tirer la totalité des missiles sol-air de la famille Patriot :

M901 : 4x PAC-2/-2 GEM uniquement,

M902 : 4x PAC-2 GEM-T ou 16 PAC-3 CRI,

M903 : 4x PAC-2 GEM-T ou 16 PAC-3 CRI ou 12 PAC-3 MSE ou un mix de PAC-2 GEM et PAC-3.

Pour rappel, le PAC-2 GEM-T est la variante antiaérienne longue portée du Patriot mais détenant une capacité antimissile. Il s'agit d'une amélioration du PAC-2 GEM, ce dernier étant déjà une amélioration du PAC-2 standard. Inversement, le PAC-3 CRI est la variante antimissile avec une capacité antiaérienne et le PAC-3 MSE est une version plus puissante du PAC-3 CRI (portée doublée, capacité de destruction de la cible augmentée,...). De fait, le M903 peut combiner à la fois des missiles PAC-2 GEM-T dédiés à des menaces classiques (avions, hélicoptères,...) et des PAC-3 spécialisés dans l'interception de missiles. Par exemple, un lanceur M903 peut à la fois emporter deux PAC-2 GEM-T et jusqu'à 6 missiles PAC-3 MSE. Pour plus d'informations, cet article détaille l'historique et les différentes améliorations du Patriot, ainsi que plusieurs faits d'armes lors d'opérations par l'US Army ou les Forces armées ukrainiennes.