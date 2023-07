La République tchèque reçoit ses nouveaux hélicoptères de combat AH-1Z Viper

2 Viper en République tchèque

Le 26 juillet, le compte Twitter du ministère de la Défense tchèque publiait une série d'images permettant de confirmer l'arrivée des deux premiers hélicoptères AH-1Z Viper tchèques. Ces hélicoptères de combat ont été commandés par les Forces armées tchèques dans le but de mettre à la retraite les trop anciens Mi-24/Mi-35 Hind, dont certains dataient de l'époque soviétique mais aussi et surtout, ne plus être dépendant de la Russie pour ses matériels militaires, comme précisé par la ministre de la Défense tchèque, Jana Černochová :

"De cette façon, nous nous débarrassons de notre dépendance vis-à-vis de la technologie russe et passons sur une plate-forme occidentale moderne fournie par un allié important."

Les Viper permettront aux équipages tchèques de voler sur un hélicoptère moderne, pouvant tirer des roquettes non guidées mais aussi des roquettes APKWS à guidage laser, des missiles antichars Hellfire, des systèmes optroniques modernes, le très avancé casque TopOwl,...

La livraison a été effectuée grâce à un avion de transport stratégique C-17 Globemaster III de l'US Air Force. En plus des deux hélicoptères, des personnels américains ont également fait le trajet dans l'avion afin d'aider leurs collègues tchèques dans le réassemblage des deux Viper mais également pour effectuer les essais.