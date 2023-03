12 AH-1Z Viper à prix cassés pour la Slovaquie

340 millions au lieu d'1 milliard

Le 17 mars, la Slovaquie annonçait le prochain transfert en Ukraine de 13 MiG-29 ainsi qu'un nombre encore inconnu de système antiaériens courte portée Kub-M2 ( article sur le sujet ). Suite à cette déclaration, les États-Unis ont alors proposé le 22 mars à la Slovaquie d'acheter 12 hélicoptères de combat AH-1Z Viper avec une remise de deux tiers. L'offre comprend également l'entrainement, des pièces de rechange et 500 missiles air-sol AGM-114 Hellfire II (principalement antichar, guidage laser, 11 kilomètres de portée). Cette proposition américaine est très avantageuse car la Slovaquie peut acheter un pack d'équipements militaires conséquent, évalué à 1 milliard de dollars, mais pour seulement 340 millions de dollars, la différence étant prise en compte par le programme U.S. Foreign Military Financing. La Slovaquie ne compte pas rater cette occasion, comme l'a fait comprendre le ministre de la Défense slovaque Jaroslav Nad (via Reuters ) : "Cette offre est extrêmement avantageuse et augmentera considérablement le potentiel de défense de la Slovaquie."

Montée en puissance slovaque

Cette proposition américaine est aussi intéressante d'un point de vue militaire. Actuellement, la capacité de soutien aérien rapproché des Forces armées slovaques est pour ainsi dire quasi inexistante ; elle ne repose plus que sur des hélicoptères de transport Mi-17 Hip H et des UH-60M Black Hawk (qui remplacent d'ailleurs petit à petit les Mi-17) équipé d'un armement léger. L'arrivée en 2024 des premiers avions de combat F-16 doit permettre le retour d'une capacité de combat aérienne lourde en Slovaquie mais aucune commande d'hélicoptères de combat n'était prévue. L'arrivée de ces 12 Viper est donc une grosse montée en puissance pour la Slovaquie. Il faut noter que la République tchèque, voisine de la Slovaquie, voit actuellement ses Forces armées s'équiper de Viper, avec un total de 10 hélicoptères attendus.