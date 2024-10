La République tchèque commande deux avions multi-missions Embraer C-390 Millennium

Deux Embraer C-390 Millennium pour la République tchèque

Le ministère tchèque de la défense a signé aujourd'hui un contrat portant sur l'acquisition de deux avions de transport multimissions Embraer C-390 Millennium. Ces deux appareils aux normes de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) moderniseront et renforceront les capacités opérationnelles de l'armée de l'air tchèque. Ils pourront remplir un large éventail de missions, telles que le transport tactique de troupes, de véhicules et d'équipements, l'évacuation médicale, la lutte contre les incendies, la gestion des catastrophes, le soutien humanitaire et le ravitaillement en vol.

Un impact positif sur l'industrie aérospatiale locale

Ce contrat ne renforce pas seulement l'armée de l'air tchèque, il a également un impact positif sur l'industrie aérospatiale locale, qui verra sa part de production augmenter de manière significative dans le cadre du programme. « L'histoire passée et présente nous montre clairement que les militaires doivent être en mesure de transporter des personnes et des marchandises plus lourdes sur de plus longues distances. Les évacuations en Afghanistan et au Soudan en sont la preuve. Je suis donc très heureuse que nous soyons parvenus à acquérir pour notre armée de l'air des appareils capables d'accomplir ces tâches », a déclaré Jana Černochová, ministre de la défense.



Un ensemble complet de services de formation et de soutien

« Cette commande de la République tchèque, membre de l'OTAN, est une marque de confiance inestimable pour Embraer. Elle nous encourage à mettre en œuvre les meilleures technologies pour fournir à nos clients les capacités opérationnelles nécessaires à l'accomplissement des missions les plus exigeantes. Avec cette commande, Embraer renforce ses liens avec l'industrie aérospatiale tchèque, reconnue pour son expertise et la qualité de ses produits depuis des décennies », a déclaré Bosco Da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security. En plus de l'avion, Embraer fournira à l'armée de l'air tchèque un ensemble complet de services de formation et de soutien afin d'assurer l'intégration harmonieuse de l'avion dans sa flotte.

Une charge utile maximale de 26 tonnes

Avec une charge utile maximale de 26 tonnes, une vitesse maximale de 470 nœuds et une technologie de pointe, le C-390 est l'avion leader de sa catégorie. Ses moteurs puissants, sa grande soute avec rampe arrière et son train d'atterrissage robuste lui permettent d'effectuer les missions les plus exigeantes, y compris les opérations à partir de pistes non revêtues.

Bien positionné en Inde

La flotte actuelle de C-390 en service dans le monde entier a accumulé plus de 15 000 heures de vol, avec un taux de capacité de mission de 93 % et un taux d'achèvement de mission supérieur à 99 %, ce qui témoigne d'une fiabilité exceptionnelle dans sa catégorie. Outre la République tchèque, le C-390 a été choisi par les Pays-Bas, la Hongrie et le Portugal, trois membres de l'OTAN, ainsi que par l'Autriche, le Brésil et la Corée du Sud. Le C-390 est l'étoile montante des avions de transport qui se positionne comme le remplaçant des avions de transport de génération précédente tels que le C-130 de Lockheed Martin, mais aussi les avions tels que l'Antonov 12, 24, 36 et 32. L'avion est actuellement très bien positionné en Inde.