Défense : vers un 5e client européen pour l'avion de transport tactique Embraer C-390

La République tchèque veut deux Embraer C-390

Le ministère tchèque de la Défense et des Forces Armées a entamé avec le constructeur brésilien Embraer des négociations en vue de l'acquisition de deux avions de transport tactique Embraer C-390. Le futur contrat comportera un volet de soutien technique de la part d'Embraer sur les premiers mois de mise en service ainsi qu'un volet formation des pilotes, mécaniciens et "loadmasters". Une formation qui pourrait d'ailleurs être mutualisée avec celles prévues pour les clients européens de l'avion de transport tactique.

Bientôt 5 clients européens

Si les négociations entre le gouvernement tchèque et Embraer vont à leur terme et débouchent sur un contrat en bonne et due forme, la République tchèque deviendra alors le cinquième client européen du C-390. Il y a quelques semaines le ministère autrichien de la Défense a porté son choix sur l'avion de transport tactique C-390. L'appareil, commandé à quatre exemplaires, remplacera progressivement les Lockheed Martin C-130H complètement épuisés de la Force aérienne autrichienne avec un âge moyen de 56 ans après une première vie au sein de la Royal Air Force. La livraison du premier Embraer C-390 devrait intervenir en 2026 ou 2027. Le premier à signer a été le Portugal (cinq exemplaires fermes plus une option), suivi par la Hongrie (deux exemplaires avec livraisons prévues en 2024), les Pays-Bas dont la commande pour cinq Embraer C-390 doit encore être complètement finalisée.

20 tonnes de charge utile qui séduisent

Propulsé par des moteurs d'une technologie éprouvée, les IAE V2500, le C-390 peut prendre 20 tonnes de charge utile (avec une pointe à 23 tonnes) et depuis son introduction au sein de la Force aérienne brésilienne n'a cessé d'accumuler les heures de vol en opérations dans le cadre de missions très variées : transport de matériels et de médicaments pendant la pandémie, transport de médicaments vers Beyrouth en 2020 après l'explosion dans le port, largage de parachutistes dans le cadre de l'exercice "Culminating" aux Etats-Unis, transport de médicaments en Haïti, ....