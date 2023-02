La réglementation européenne REACH freine la production de munitions en Europe

La réglementation REACH entrave la montée en puissance des stocks de munitions en Europe

Le règlement REACH, entré en vigueur en 2007, exige des entreprises qu'elles enregistrent toutes les substances chimiques qu'elles produisent ou utilisent. Les substances sont classées selon leur nature, et celles considérées dangereuses pour l'environnement et la santé sont soumises à une autorisation, tandis que celles présentant un risque jugé "inacceptable" sont prohibées. Bien que ce règlement vise à protéger la santé humaine et l'environnement, il s'applique également à l'industrie de l'armement, ce qui complique la montée en puissance des stocks de munitions.

Des critères ESG qui excluent l'industrie de l'armement

En plus de REACH, d'autres critères ESG sont également imposés par la Commission européenne, ce qui exclut l'industrie de l'armement. Cela pose un problème, car l'OTAN a appelé les pays membres à augmenter leur production de munitions et à passer à une "économie de guerre en temps de paix". Cependant, les critères ESG limitent les efforts visant à accroître les stocks de munitions.

Des coûts supplémentaires pour les munitionnaires

Les munitionnaires doivent enregistrer les substances qu'ils utilisent, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour l'industrie de l'armement. Ces coûts supplémentaires s'ajoutent à une prolongation des délais et des problèmes de financement pour la montée en puissance des stocks de munitions. Ces coûts peuvent devenir un frein pour l'industrie de l'armement, qui est déjà sous pression pour produire davantage de munitions dans des délais restreints.

Des processus qui entraînent l'obsolescence de certains produits

Les processus d'autorisation et de restriction des substances chimiques imposés par REACH peuvent entraîner l'obsolescence de certains produits. Cela a des conséquences financières et calendaires considérables, car il est coûteux de trouver des alternatives à ces produits exclus. Les munitionnaires sont obligés de développer des solutions de remplacement, ce qui peut entraîner des retards et des coûts supplémentaires.

Des substances chimiques cruciales menacées

Certaines substances chimiques cruciales pour la production de munitions, telles que le plomb et les sels de plomb, pourraient disparaître de la production. Le GICAT, le Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres, avertit que cela pourrait entraîner des coûts considérables, voire la suppression de produits du catalogue. En outre, la majorité des munitions sont concernées par ce risque d'obsolescence, ce qui pourrait se traduire par des qualifications lourdes (de 3 à 10 ans) et des coûts conséquents.

Des exemptions Défense pour alléger les contraintes

Pour alléger certaines contraintes imposées par REACH, les députés Julien Rancoule et Vincent Bru suggèrent que des exemptions Défense soient autorisées.

Ces exemptions devraient permettre de remédier aux problèmes liés à la réglementation européenne REACH pour l'industrie de l'armement, mais cela ne résoudrait pas les problèmes liés aux autres réglementations européennes relatives aux produits chimiques. Pour éviter de se trouver dans une position inconfortable face à ses concurrents, l'industrie française de l'armement doit trouver des solutions pour surmonter les obstacles imposés par ces réglementations.

Cela fait déjà plusieurs années que les coûts liés à la réglementation REACH ont un impact sur les industriels et les armées. Par exemple, la remotorisation des missiles Aster et Exocet, selon les normes édictées par cette réglementation européenne, a coûté 480 millions d'euros à la Marine nationale. Bien que les activités de défense soient exemptées de certaines obligations réglementaires, les fournisseurs de MBDA n'ont pas réussi à conserver une filière d'approvisionnement dérogatoire pour la défense.

En fin de compte, pour atteindre les objectifs de production de munitions de l'OTAN et répondre aux besoins des armées, l'industrie de l'armement en Europe doit trouver des solutions pour contourner les contraintes imposées par les réglementations européennes. Les exemptions Défense suggérées par les députés Julien Rancoule et Vincent Bru sont une option possible, mais cela ne résoudra pas tous les problèmes. L'industrie de l'armement doit travailler en étroite collaboration avec les régulateurs pour trouver des solutions durables qui garantiront la production et la disponibilité des munitions tout en protégeant la santé humaine et l'environnement.