La RAAF valide les quatre premières étapes de la chaîne de combat aérien du MQ-28

Boeing et la RAAF démontrent la viabilité opérationnelle du MQ-28 Ghost Bat

Boeing et la Royal Australian Air Force (RAAF) ont réussi à mener à bien des démonstrations prouvant la viabilité opérationnelle du MQ-28 Ghost Bat Collaborative Combat Aircraft (CCA) ou ex Loyal Wingman. Les démonstrations définies par la RAAF exigeaient que le MQ-28 exécute une série de missions pertinentes sur le plan opérationnel, conçues pour compléter et améliorer les capacités des plateformes pilotées existantes.

150 heures de vol

Les plateformes sans pilote MQ-28 et leurs versions numériques ont désormais effectué 150 heures de vol et plus de 20 000 heures de tests virtuels. Les missions de démonstration des capacités 2025 ont été achevées début juin, quatre mois avant la date prévue, et ont permis de valider plusieurs éléments. Parmi ces derniers figurent les comportements autonomes et l'exécution de missions, les opérations multi-aéronefs pour fournir une masse de combat, les opérations de déploiement à la base RAAF de Tindal collaboration avec un avion de contrôle et d'alerte avancée E-7A Wedgetail, et enfin la fusion et partage de données entre plusieurs avions MQ-28 et transmission de ces données à une plateforme avec équipage.

Réduction des risques pour les plateformes pilotées

Le MQ-28 est un aéronef autonome unique conçu pour compléter les éléments de recherche, de localisation, de suivi et de ciblage du combat aérien grâce à des comportements autonomes et à une réduction des risques pour les plateformes pilotées tels que le F-35A, le F/A-18F, l'E-7A et le KC-30A pendant qu'ils mènent leurs opérations. A cette fin, le MQ-28 utilise un système modulaire de mission localisé dans le nez de l'appareil. L'ensemble du système situé à l'avant peut être retiré et rapidement remplacé par un autre équipé d'une charge utile différente pour diverses missions, notamment le combat, la reconnaissance des forces et la guerre électronique.

Un tir d'arme air-air prévu pour la fin de cette année ou le début de 2026

« La RAAF s'était fixé pour objectif de valider les quatre premières étapes de la chaîne de combat aérien pour le MQ-28, et nous y sommes parvenus plus tôt que prévu », a déclaré Glen Ferguson, directeur du programme mondial MQ-28. « La fin précoce de ce travail nous permet d'accélérer les prochaines phases de développement – engagement et évaluation – avec un tir d'arme air-air prévu pour la fin de cette année ou le début de 2026. Les démonstrations ont prouvé la maturité des capacités du MQ-28 et l'utilité des CCA et de leur application à la future composition des forces », ajoute Glen Ferguson.

Du Block 1 au Block 2

Les capacités validées tout au long de l'année 2025 seront intégrées dans le Block 2 actuellement en production, formant ainsi la base d'une capacité opérationnelle initiale pour la RAAF et ses partenaires alliés. Les huit aéroefs block 1 sont considérés par Boeing comme des « [appareils] actifs de test de développement » qui seront retirés du service lorsque trois « actifs de test opérationnel » du bloc 2 seront produits. A l'heure actuelle, au moins deux aéronefs de Block 2 ont été assemblés. Le Block 2 ne présentera pas de changements majeurs au niveau de la cellule par rapport au Block 1. Le principal changement externe sera la suppression de l'aile du Block 1, laquelle présente par ailleurs la caractéristique d'être le plus grand composant en composite infusé de résine réalisé par Boeing, étroitement dérivée de la technologie développée pour le bord de fuite des ailes du Boeing 787 et dont la fabrication a été confiée à Boeing Aerostructures Australia. Le reste des modifications concernant le Block 2 se situe au niveau du câblage et d'autres changements, lesquels sont principalement destinés à améliorer la facilité de maintenance de l'aéronef. Le Block 2 sera également équipé d'un nouveau système GPS/système de navigation inertielle pour remplacer le GPS "commercial", acheté sur étagère du Block 1.