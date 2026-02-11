La quarantaine se poursuit pour Sophie Adenot et ses coéquipiers
La quarantaine se poursuit pour Sophie Adenot et ses coéquipiers
© ESA
Pierre-François Mouriaux
Au Centre spatial Kennedy, Pierre-François Mouriaux

publié le 11 février 2026 à 07:00

522 mots

En attendant le départ de la mission Crew 12, l’astronaute française Sophie Adenot et ses coéquipiers sont depuis en quarantaine au Centre spatial Kennedy, en Floride.

Calés sur l’heure de la station

La quarantaine avait démarré le 28 janvier au Centre Johnson de la Nasa à Houston, au Texas, pour l’équipage de la mission Crew 12 (les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway, la Française Sophie Adenot et le Russe Andreï Fediaïev).

Depuis le

Calés sur l’heure de la station

La quarantaine avait démarré le 28 janvier au Centre Johnson de la Nasa à Houston, au Texas, pour l’équipage de la mission Crew 12 (les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway, la Française Sophie Adenot et le Russe Andreï Fediaïev).

Depuis le 6 février, date du transfert en Gulfstream, l’isolement destiné à

