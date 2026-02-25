La nouvelle classe affaires Allegris de Lufthansa accessible à la réservation plus tôt que prévu
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 25 février 2026 à 17:01

267 mots

Initialement, Lufthansa avait annoncé que les nouvelles cabines seraient accessibles à partir du 15 avril. A présent, grâce à une certification partielle, les nouveaux sièges seront réservables pour des voyages dès le 29 mars.

Lufthansa peut se réjouir. Ses nouveaux sièges de classe affaires Allegris seront présents avec quinze jours d'avance (pour des voyages à partir du 29 mars au lieu du 15 avril) sur ses Boeing 787-9 flambant neufs, grâce à une certification partielle. "L'homologation partielle de la nouvelle classe affaires Allegris à bord du Dreamliner ayant progressé de manière significative ces derniers jours, les sièges – à l'exception de trois en deuxième rangée – devraient être homologués encore plus tôt. Pour des voyages à partir du 29 mars – et donc à temps pour le début de la saison estivale – les réservations sont d'ores et déjà ouvertes pour 25 des 28 sièges", fait savoir la compagnie allemande dans un communiqué, et qui pourra donc proposer sa nouvelle classe affaires à ses passagers dès les périodes de Pâques.

29 Boeing 787-9 équipés d'ici fin 2027

Au départ de Francfort, la classe Allegris sera accessible sur les vols desservant Austin, Rio de Janeiro, Bogota, Le Cap, Shanghai, Hyderabad et Hong Kong dès le début de la saison estivale. À partir de juin, les destinations seront New York JFK et Los Angeles, puis Delhi en juillet. Le Dreamliner desservira également Toronto, Montréal, Lagos et Malabo, certains vols étant initialement opérés par Allegris et d'autres non. Le Boeing 787-9 est exploité avec la classe Allegris au départ de Francfort depuis le 9 octobre 2025. Neuf appareils flambant neufs sont déjà arrivés à Francfort et 20 Dreamliners supplémentaires ont été commandés. Lufthansa prévoit de disposer d'une flotte totale de 29 Boeing 787-9 d'ici fin 2027.

 

 

 

Commentaires
Aviation Civile

Initialement, Lufthansa avait annoncé que les nouvelles cabines seraient accessibles à partir du 15 avril. A présent, grâce à une certification partielle, les nouveaux sièges seront réservables pour des voyages dès le 29 mars.

