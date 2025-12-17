La Nasa va tester Starshield

Publié le 11 décembre, le contrat n’indique pas pour quel montant la Nasa compte tester les services sécurisés de SpaceX. Sept terminaux doivent être installés dans les trois différents sites du Deep Space Network, le réseau de communications dans l’espace lointain, utilisé par la Nasa pour ses communications avec ses missions lunaires, martiennes, interplanétaires ainsi qu’avec les sondes Voyager. Les sites sont en Californie, en Australie et en Espagne.

Le contrat inclut également huit souscriptions pour du transfert sécurisé et crypté de 5 térabytes de données par mois. Les tests se feront dans le cadre d’un programme de six mois dans le but d’assurer une redondance spatiale des réseaux terrestre entre les sites de réception des données. Le service devrait reposer sur un transfert sécurisé via le gigantesque réseau de plus de 10 000 satellites Starlink de SpaceX.