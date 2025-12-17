La Nasa va tester Starshield

C’est assez inattendu car l’offre de Starshield est plutôt réservée aux clients de sécurité ou de défense nationale. Dans le cadre de son programme Pilot, la Nasa va utiliser Starshield en renfort de ses antennes de communication interplanétaire.
Publié le 11 décembre, le contrat n’indique pas pour quel montant la Nasa compte tester les services sécurisés de SpaceX. Sept terminaux doivent être installés dans les trois différents sites du Deep Space Network, le réseau de communications dans l’espace lointain, utilisé par la Nasa pour ses communications avec ses missions lunaires, martiennes, interplanétaires ainsi qu’avec les sondes Voyager. Les sites sont en Californie, en Australie et en Espagne.
Le contrat inclut également huit souscriptions pour du transfert sécurisé et crypté de 5 térabytes de données par mois. Les tests se feront dans le cadre d’un programme de six mois dans le but d’assurer une redondance spatiale des réseaux terrestre entre les sites de réception des données. Le service devrait reposer sur un transfert sécurisé via le gigantesque réseau de plus de 10 000 satellites Starlink de SpaceX.
C’est la première fois que la Nasa devient cliente de Starshield. L’agence spatiale américaine travaille déjà avec SpaceX et d'autres opérateurs dans le but d’utiliser leurs réseaux en orbite basse avec communication inter-satellite optique afin de désengorger, voire de remplacer, son réseau satellite de relais de données TDRS. Celui-ci compte plusieurs satellites en orbite géostationnaire pour assurer le transfert de données provenant de satellites de la Nasa en orbite terrestre, ainsi que les données issues de l’ISS. Dans un souci de restrictions budgétaires, le gouvernement de Trump veut mettre fin au réseau.
