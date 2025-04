La NASA étalonne la sonde destinée au X-59 et au passage de Mach 1

Une sonde étalonnée pour le X-59...

La NASA a récemment étalonné une nouvelle sonde afin de recueillir des données sur les ondes de choc destiné à l'avion supersonique de recherche X-59 (QueSST, Quiet SuperSonic Transport, ou [avion] supersonique discret) de l'agence, lorsque ce dernier commencera ses vols d'essai. Le premier vol est prévu cette année, à moins d'un nouveau report calendaire.

...Pour recueillir des informations sur les ondes de choc générées

L'étalonnage de cette sonde est nécessaire, car lorsqu'un avion vole à une vitesse supérieure à celle du son, il produit des ondes de choc qui se propagent dans l'air, créant des détonations ou bangs soniques. Le X-59 détournera ces ondes de choc, ne produisant qu'un bruit supersonique relativement discret, qui ne devrait pas excéder les 75 EPNdB (Effective Perceived Noise Level ou bruit effectivement perçu), soient 75 dB ressentis au sol -au maximum-. Au cours des dernières semaines, la NASA a achevé les vols d'étalonnage d'une nouvelle sonde de détection des chocs en champ proche, un dispositif en forme de cône qui recueillera des données sur les ondes de choc générées par le X-59.

F-15 D et X-59 cote-à-cote

Cette sonde de détection des chocs est montée sur un avion de recherche F-15D qui volera très près du X-59 pour recueillir les données dont la NASA a besoin. La nouvelle unité servira de principale sonde de champ proche de la NASA, tandis qu'un modèle identique développé par la NASA l'année dernière servira de sonde de secours montée sur un autre F-15B. Les deux unités permettent à l'équipe X-59 de disposer d'une solution de rechange si la sonde principale a besoin d'être entretenue ou réparée. Pour des essais en vol comme ceux de la sonde destinée au X-59, où la collecte de données est cruciale et où les opérations sont soumises à des délais serrés, aux conditions météorologiques et à d'autres variables, les équipements de secours permettent d'assurer la continuité, de respecter le calendrier et de préserver l'efficacité des opérations.

Variations de pression au passage de Mach 1

Pour calibrer la nouvelle sonde, la NASA a mesuré les ondes de choc d'un avion de recherche F/A-18 de la NASA. Les résultats préliminaires indiquent que la sonde a réussi à capter les variations de pression associées aux ondes de choc, conformément aux attentes de l'équipe. Frederick et son équipe examinent actuellement les données pour confirmer qu'elles correspondent aux modèles mathématiques au sol et qu'elles répondent aux normes de précision requises pour les vols X-59. Les chercheurs du centre Armstrong de la NASA se préparent à effectuer d'autres vols avec les sondes principale et secondaire à bord de leurs F-15. Chaque avion volera à vitesse supersonique et recueillera des données sur les ondes de choc de l'autre. La NASA travaille à la validation des sondes principale et de secours pour confirmer la redondance totale, afin de s'assurer qu'ils disposent d'un système de secours fiable prêt à fonctionner.