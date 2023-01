La Nasa et Boeing lancent officiellement le projet de démonstrateur durable SFT

Une aile haute haubannée...

La Nasa et Boeing ont officiellement lancé le projet de démonstrateur durable, précédemment connu sous le nom de Sugar, désormais connu sous le nom de SFT ou Sustainable Flight Demonstrator. L'appareil, biréacteur transsonique à voilure haute et fort allongement, sera équipé d'une aile haubannée et se destine essentiellement à succéder aux monocouloirs actuellement en service et "doit réaliser son premier vol en 2028", a commenté l'administrateur de la Nasa, Bill Nelson. "Cet appareil est destiné à occuper approximativement 50 % du marché commercial des courts et moyen courriers monocouloirs, bénéficiera de gains en matière de consommation de carburant allant jusqu'à 30 %", a ajouté Bill Nelson. "La demande en avions commerciaux monocouloirs de type 737 va s'accroître de 40 000 avions entre 2035 et 2050 [...] c'est la raison pour laquelle la Nasa a choisi Boeing pour la poursuite de ce projet, qui a un fort potentiel en termes de commercialisation. [...] Le projet Boeing va permettre d'atteindre des gains de 30 % de consommation carburant", a ajouté Bill Neslon.

...Pour le SFT avec un premier vol prévu en 2028...

"Le SFT est le projet le plus ambitieux que la Nasa n'ait jamais lancé dans le domaine de l'aviation durable. Nous avons précédemment testé et réalisé des essais en soufflerie [...] nous allons désormais nous diriger vers la construction du démonstrateur", a commenté Bob Pearce, administrateur associé. "La Nasa va bénéficier pour ce projet d'un budget à hauteur de 400 millions de dollars, Boeing y contribuera à hauteur de 700 millions de dollars [...] au cours des sept prochaines années, le SFT aura trois objectifs, d'abord de développer et faire voler une cellule intégrant les technologies novatrices permettant de réduire drastiquement les émissions de CO2 de l'appareil. Deuxièmement, de collecter les données relatives à la configuration de voilure et de les valider et enfin d'être en accord avec les objectifs de réduction climatiques, c'est-à-dire un net zéro en termes d'émissions", a ajouté Bob Pearce. Le SFT servira à la fois de banc d'essai de validation des technologies retenues.

...Ex TTBW ou Transonic Truss-Braced Wing, aile haubanée transsonique

"Ce projet concrétise littéralement une décennie de pré-recherches et de précédents accords avec la Nasa" a commenté Todd Citron, directeur de la technologie chez Boeing. Précédemment connu sous le nom de projet TTBW (Transonic Truss-Braced Wing, aile haubanée transsonique), ce n'est pas une nouveauté en soi. Cette étude fait l'objet de recherches (au moins) depuis 2010, mais la Nasa a repris le concept initialement développé par Boeing et a poursuivi les essais de voilure. Et cette nouvelle mouture sur la base d'un appareil aux dimensions voisines de celles d'un 737 est probablement la plus proche d'un projet potentiellement commercialisable . L'avant dernier projet avait une voilure avec une confuguration optimisée en flèche à 20degrés, alors précédemment droite et destinée à une vitesse de croisière économique située aux alentours de Mach0,75. L'appareil bimoteur restera néanmoins dans une gamme de vitesses transsoniques.