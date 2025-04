La NASA et Boeing envisagent un nouvel axe de recherche sur la voilure à fort allongement

Appliquer la voilure à fort allongement pour de multiples configurations d'aéronefs

La NASA et Boeing évaluent actuellement une nouvelle approche du projet Sustainable Flight Demonstrator (SFD ou X-66A) de l'agence, qui se concentrerait sur la démonstration d'une technologie d'aile mince (avec une corde réduite et une épaisseur avec de vastes applications pour de multiples configurations d'aéronefs. Boeing propose de mettre l'accent sur un banc d'essai au sol pour démontrer le potentiel de la technologie des ailes minces à fort allongement. Les travaux sur le démonstrateur de vol X-66 - qui intègre actuellement un concept plus complexe d'aile transsonique à hauban qui utilise la même technologie d'aile fine ainsi que des renforts aérodynamiques et structurels - seraient mis en pause pour être examinés ultérieurement en fonction des résultats du banc d'essai d'aile fine et d'autres études sur la configuration actuelle.

Approfondir les recherches sur la voilure avant la poursuite de la construction du X-66

Selon cette proposition, tous les aspects de la conception du démonstrateur de vol X-66, ainsi que le matériel acquis ou modifié à cette fin, seraient conservés pendant que la technologie de l'aile fine à fort allongement ferait l'objet d'études plus approfondies. La NASA et Boeing continueraient également à collaborer à la recherche sur le concept d'aile transsonique. La proposition est basée sur les connaissances acquises grâce aux recherches menées jusqu'à présent dans le cadre du projet Sustainable Flight Demonstrator.

Essais en soufflerie, à la modélisation de la dynamique des fluides numérique

Depuis que la NASA a attribué le prix Sustainable Flight Demonstrator en 2023, le projet a fait des progrès significatifs vers son objectif d'informer les générations futures d'avions de ligne plus durables. Boeing et la NASA ont collaboré à des essais en soufflerie, à la modélisation de la dynamique des fluides numérique, ainsi qu'à la conception et à l'analyse des structures, afin d'explorer la meilleure façon d'aborder les conceptions durables et économes en carburant.

Une aile plus légère

Ces recherches ont renforcé la confiance dans les avantages potentiels considérables en termes d'économies d'énergie que les technologies étudiées dans le cadre du projet Sustainable Flight Demonstrator et d'autres recherches de la NASA peuvent rendre possibles. La proposition de Boeing identifie le concept d'aile fine comme ayant de vastes applications pour une incorporation potentielle dans des avions avec ou sans renforts.

Des améliorations substantielles

La NASA et Boeing discutent des options possibles pour faire progresser ces technologies de vol durable. L'objectif ultime de la NASA pour cette recherche sur les avions durables est de réaliser des améliorations substantielles pour l'efficacité des avions de ligne de la prochaine génération, de réduire les coûts pour les voyageurs, de réduire les coûts et la consommation de carburant.