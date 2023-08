Boeing et la Nasa lancent le programme SFD ou Sustanaible Flight Demonstrator

Après différentes itérations de la configuration choisie

Enfin, serait-on tenté de dire. Boeing dévoile son futur avion ou plutôt son avion commercial du futur. Après une longue série d’études réalisées par différentes entités et différentes itérations du modèle retenu, après des essais en soufflerie, Boeing abat son jeu. La carte maîtresse est celle du Transonic Truss-Braced Wing, ou de l’aile haubanée transsonique, rebaptisée pour le coup SFD, acronyme de Sustainable Flight Demonstrator ou démonstrateur de vol durable. Le projet a été dévoilé le 18 janvier 2023 par la Nasa en la personne de son administrateur, Bill Neslon, de l’administrateur adjoint, Bob Pearce et du directeur de la technologie chez Boeing, Todd Citron.

Sustainable Flight Demonstrator ou Démonstrateur de vol durable

« Les technologies présentées et testées dans le cadre du programme de démonstrateur en vol durable SFD (Sustainable Flight Demonstrator) pourront être utilisées dans des projets futurs et conduire à des gains révolutionnaires sur le double plan de l’aérodynamique et du rendement énergétique », commente Boeing. « Enrichi des avancées attendues dans les domaines des systèmes de propulsion, des matériaux et de l’architecture systèmes, un avion monocouloir doté d’une voilure ultrafine TTBW permettrait de réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu’à 30 % par rapport aux monocouloirs actuellement les plus efficients, en fonction de la mission. Le programme SFD a pour but d’accompagner le secteur de l’aviation civile vers la neutralité carbone d’ici à 2050, tout en remplissant les objectifs fixés aux États-Unis par le plan d’action climatique pour l’aviation de la Maison-Blanche », ajoute le constructeur de Seattle.

Une enveloppe de 725 millions de $

Le financement de la Nasa dans le cadre de l’accord Space Act relatif au programme SFD s’élève à 425 millions de dollars. Le programme SFD bénéficiera par ailleurs d’une enveloppe de 725 millions de dollars apportée par Boeing et ses partenaires industriels en vue de façonner le programme de démonstrateur et de financer les ressources nécessaires. Enfin, les investissements consacrés en interne par Boeing aux phases récentes de la recherche sur l’aviation durable s’élèvent à 110 millions de dollars. Le concept de cellule à ailes ultrafines TTBW est le fruit de plus d’une décennie de développements soutenus par la Nasa, Boeing et des investisseurs industriels. Dans le cadre de précédentes initiatives de l’Agence, telles que le programme de recherche sur les avions subsoniques ultra-propres SUGAR (Subsonic Ultra Green Aircraft Research), Boeing a procédé à des tests approfondis en soufflerie et utilisé une solution de modélisation numérique pour perfectionner la conception de la voilure haubanée. Les premières études conceptuelles ont débuté dans le cadre du programme ERA (Environmentally Responsible Aviation) mené par la Nasa en faveur d’une aviation respectueuse de l’environnement.

Depuis 2010

Ainsi le projet SFD intégrant le TTBW (Transonic Truss-Braced Wing, aile haubanée transsonique) n'est pas une nouveauté en soi. Cette étude fait l'objet de recherches depuis 2010, mais la Nasa a repris le concept initialement développé par Boeing et a poursuivi les essais de voilure. Et cette nouvelle mouture sur la base d'un appareil aux dimensions voisines de celles d'un 737 est probablement la plus proche d'un projet potentiellement commercialisable. Jusqu’alors sans plus de détails en termes de calendrier, l’on sait désormais que le premier vol est annoncé pour 2028. Cette nouvelle voilure, jusqu'alors droite et destinée à une vitesse de croisière économique située aux alentours de Mach 0,75, adopte désormais une configuration optimisée en flèche à 20 degrés. Cette modification permet de gagner quelques points de Mach avec une vitesse de croisière portée à Mach 0,8, plus proche des jets de transport aérien civil actuellement en service au sein des compagnies aériennes. L'appareil a donc été développé sous couvert du programme entre Boeing et la Nasa, c'est-à-dire initialement le programme Sugar (Subsonic Ultra Green Aircraft Research) visant à étudier de nouvelles configurations d'appareils de hautes performances qui pourraient entrer en service à l'horizon 2035.

Grand allongement

Boeing a introduit ce concept d'aile à grand allongement avec un projet d'appareil aux dimensions équivalentes à celles d'un 737, qui incorpore d'autres technologies avancées, parmi lesquelles pourrait notamment figurer la propulsion hybride turbine-électrique. Le but est d'obtenir in fine une réduction de la consommation de carburant drastique sur les avions de transport aérien civil qui entreront en service au cours de la période 2030-2035. Si le dessin et la conception de la voilure semblent intéressants, le principal frein demeure la masse de la voilure, dont l'estimation aurait un impact sur les performances calculées.

De 11 à 20 voire 30

A l'heure actuelle, l'allongement moyen des voilures sur les avions de ligne en service se situe aux alentours de 9. Cette valeur se porte à 11 sur les appareils les plus récents tels que le Bombardier CSeries et le Boeing787, grâce à l'apport des matériaux composites. La Nasa pense qu'un allongement de 15 est déjà du domaine du possible, pour des ailes cantilever. L'idée est de pousser cette valeur beaucoup plus loin, aux alentours de 20, voire 30. De la sorte, la traînée induite serait fortement diminuée et la finesse largement favorisée. Ce type de voilure ne pourrait pas équiper un appareil, quel qu'il soit, sans avoir recours au haubanage. Non seulement dans le but de garder une masse voilure réduite sans avoir recours à une construction à la fois complexe et pénalisante en termes de masse, mais également pour limiter la probabilité d'un couplage aéroélastique.

Presque un planeur de performance

Ce qui caractérise le TTBW et donc le SFD, c'est avant tout l'allongement de sa voilure, lequel est de 19,55 - soit presque celui d'un planeur biplace de performance de type Schempp-Hirth Janus. Comparé à une voilure classique, le haubanage permet donc une plus grande voilure, donc une finesse supérieure, avec en parallèle une traînée réduite. Le haubanage permet également une construction à la fois moins complexe et pénalisante en termes de masse. Ainsi, le profil adopté peut être extrêmement fin avec l'avantage d'un profil laminaire. Le haubanage a également d'autres avantages : avec un prol très fin, les problématiques liées à la traînée de compressibilité (ou d'onde) et le pilotage de l'appareil, du moins son comportement à des vitesses transsoniques, sont améliorés. La version précédente incorporait une aile et un haubanage situés dans le même plan vertical. Avec le changement de configuration, l'aile a migré vers l'avant, ce qui a permis du même coup de bénéficier des avantages aérodynamiques offerts par les haubans. En augmentant la corde de ces derniers, ils contribuent ainsi à générer de la portance. Bien que la flèche de la voilure soit approximativement de 20 degrés, cette dernière garde ses précédentes caractéristiques de corde, d'allongement et d'envergure.

Un système de voilure repliable

Le principal écueil, celui de l’avion à la porte d’embarquement, est probablement réglé : précédemment l'appareil, alors qu’il ne s’appelait pas encore SFD, bénéficiait d'un système de voilure repliable lui permettant ainsi d’être potentiellement employé sur n'importe quel aéroport international. Malgré les dimensions de sa voilure, le SFD dans sa version avion commercial pourrait être ainsi compatible avec les portes d'embarquement de petites dimensions telles que celles qui sont utilisées par les Boeing737. Initialement, Boeing envisageait un gain de 5 à 10% en matière de consommation de carburant par rapport à une voilure cantilever classique. Reste à trouver les 20 % restants… Lesquels seront probablement obtenus par le biais d’une construction utilisant des matériaux spécifiques et, surtout, la motorisation retenue. Les premiers essais en soufflerie ont été entrepris en 2019 à la soufflerie d'Ames, à Mach0,8, avant que la maquette ne soit transférée à Langley pour des essais à basses vitesses. Ces essais en soufflerie auraient potentiellement dû conduire à la construction d'un démonstrateur sur base d'un MD80 modifié qui aurait conservé ses turboréacteurs, dans le cadre du plan UEST (Ultra Ecient Subsonic Transport) de la Nasa. Mais, sont arrivés entretemps d’autres projets qui ont nécessité des budgets : la Nasa a donc revu ses plans et donné la priorité budgétaire à d'autres programmes, dont le QueSST, alias X-59, ainsi que le X-57 Maxwell, pour ne citer qu'eux. Les deux appareils devant d’ailleurs réaliser leur premier vol cette année.

Motorisation

Boeing a envisagé plusieurs motorisations au fil du temps pour les différentes itérations de son projet. L’avionneur de Seattle a travaillé à une version hybride électrique du TTBW, sous contrat de la Nasa. Au fil des différentes versions de ce qui est maintenant le SFD, plusieurs motorisations ont été envisagées, dont une version intégrant une soufflante aspirant la couche limite au niveau de l'empennage de l'appareil an d'avaler la couche d'air qui se déplace lentement sur ce dernier et de réduire ainsi la traînée. La motorisation hybride envisageait des soufflantes devant être entraînée par un moteur à supraconducteur, lequel serait alimenté par une pile à combustible. Il n'est pas certain que le projet ait vu son développement poursuivi. Une autre proposition de motorisation reprenait le concept de turboréacteur réducté EVE (Electrically Variable Engine) développé par Rolls-Royce Etats-Unis, pour la Nasa. Ce moteur se caractérise par la présence d'un générateur de 1,5MW logé dans un turboréacteur réducté situé entre le compresseur trois étages et le boîtier réducteur qui entraîne une soufflante à pas variable. Mais Boeing a peut-être d’autres ambitions de motorisation pour le SFD, si l’on tient compte des projets émis par CFMI avec le RISE et plus récemment encore Pratt & Whitney avec MTU, Collins Aerospace, Airbus et GKN Aerospace dans le cadre du projet Switch (acronyme de Sustainable Water-Injecting Turbofan Comprising Hybrid-Electrics ou Turboréacteur durable à injection d'eau comprenant des systèmes électriques hybrides). Ce dernier veut réunir la turbosoufflante à injection d'eau Wet (acronyme de Water Enhanced Turbofan ou turboréacteur double-flux optimisé par eau) de MTU et la propulsion hybride-électrique avec l'architecture existante du turboréacteur GTF de Pratt & Whitney. Le groupe motopropulseur prévu et revu, s'il s'avère conforme aux prévisions de gains sans pour autant être grevé par une masse excessive, pourra fonctionner avec du carburant aviation durable (SAF) et sera également développé pour pouvoir utiliser de l'hydrogène à l'avenir.

En Europe, un concept similaire également étudié

Une certaine frilosité industrielle et européenne existe par rapport aux nouveaux concepts sortant du classique « tube and wing » (typiquement la configuration héritée du Boeing 707) avec deux moteurs en nacelles. Pendant longtemps les avionneurs - à l'exception notable de Hurel-Dubois, dont la production ne rencontra cependant jamais le succès attendu - rechignèrent à explorer de nouvelles configurations. Le projet Albatros, lancé en 2010 par l'Onera, visait à explorer les avantages et les inconvénients à aller vers des ailes à très fort allongement en utilisant l'aide structurale d'un hauban. Les ailes à fort allongement présentent des avantages aérodynamiques certains. Mais jusqu'alors, elles n'ont été que peu employées, notamment en aéronautique civile. A l'exception des planeurs, qui sont confinés à un domaine d'emploi très spécifique, la formule n'est guère utilisée. U-Harward, acronyme d'Ultra High Aspect Ratio Wing Advanced Research and Design (littéralement : « conception et recherche avancée sur la voilure à très fort allongement »), fut une suite naturelle du projet Albatros pour l'Onera. Le concept de cet appareil reprend une mission qui est confiée à un court et moyen-courrier transportant 180 passagers, typiquement un Airbus A321.

Albatros puis GullHyver

« Albatros avait été imaginé pour un nombre de Mach situé à 0,75 avec une logique de fort allongement et utilisation du hauban pour réduire l'épaisseur des profils, donc pour gagner en traînée et en finesse. En réduisant l'épaisseur des profils, nous pouvions ainsi réduire la flèche de la voilure, et ce faisant nous rendions possible la réalisation d'un écoulement naturellement laminaire sur la voilure », commente Gérald Carrier, ingénieur aérodynamicien à l'Onera. En augmentant l'allongement, les cordes de profil sont réduites et aussi le nombre de Reynolds, ce qui favorise la laminarité. « En réduisant l'épaisseur des profils grâce aux haubans, qui permettent de ne pas faire croître la masse structurelle, nous profitons de cette réduction d'épaisseur de profil de l'ordre de 10 % pour réduire la flèche de la voilure. La flèche est un des freins à la laminarité naturelle, c'est-à-dire une laminarité sans contrôle actif, sans aspiration ou tout autre artifice. Dans l'étude du concept, nous avons cherché à optimiser un compromis entre les performances en bénéficiant de la laminarité et les performances dégradées que l'on aurait dans l'hypothèse où l'on perdrait la laminarité. Nous avons cherché à ne pas être trop pointus, c'est-à-dire à ne pas suroptimiser la configuration, mais plutôt à la rendre plus robuste à la perte de la laminarité », précise l'aérodynamicien. Depuis, l'ONERA a lancé le projet GullHyver, qui retient la configuration aile haute à (très) fort allongement avec motorisation hydrogène (voir A&C n°2835).