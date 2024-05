La Marine nationale va acquérir des Exocet MM40 Block 3C supplémentaires pour ses FREMM

Commande d'Exocet mer-mer 40 Block 3C au profit de la Marine nationale

Le 19 avril 2024, la Direction générale de l’armement (DGA) a notifié à MBDA une commande portant sur l’acquisition de missiles Exocet mer-mer 40 Block 3C (MM40 B3C) destinés à équiper les frégates de premier rang de la Marine nationale, conformément à la Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030. Ces missiles s’ajouteront aux munitions MM40 B3C déjà commandées, dont la livraison a débuté en janvier 2024. Une modernisation assurée par MBDA des missiles MM40 B3 en dotation vers la version B3C est également en cours.

Un Exocet MM40 "plus"

La version B3C du missile vise à maintenir au meilleur niveau la capacité opérationnelle du MM40, notamment en offrant des performances accrues en matière de portée, de précision et de résistance aux contre-mesures. La production des MM40 sollicite un large tissu de sous-traitants répartis sur l’ensemble du territoire français. Ces missiles sont assemblés sur le site de MBDA à Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher). Issu d'une famille de missile antinavire de classe de vitesse « haut subsonique », l'Exocet peut être mis en œuvre depuis un grand nombre de plates-formes (navales, aériennes ou terrestres). L’évolution du missile est portée par des standards successifs appelés Block 1, 2, 3 et 3C. Ayant une portée supérieure à 200 km, la nouvelle version B3C ajoute à la version B3 un radioaltimètre numérique et un nouvel autodirecteur, destinés à améliorer les capacités de la munition face à l’enjeu majeur que constitue la généralisation des contre-mesures électroniques de nouvelle génération et des navires furtifs.

Pour les FREMM, puis les FDA et vers les FDI

L’Exocet MM40 Block 3C a aujourd’hui commencé à équiper les frégates de premier rang de la Marine nationale : frégate multi-missions (FREMM), frégate de défense aérienne (FDA), et demain frégate de défense et d'intervention (FDI). Cela fait suite à la réalisation du tir d’évaluation technico-opérationnelle coordonné par la DGA en collaboration avec la Marine nationale depuis la frégate multi-missions à capacité de défense aérienne renforcée (FREMM DA) Alsace, le 20 septembre 2023. Ce tir visant à vérifier le comportement du missile avait permis de démontrer les performances de l’autodirecteur de dernière génération du B3C via une séquence finale représentative d’un scénario de guerre électronique complexe.