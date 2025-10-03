La marine met le paquet sur la lutte antidrone dans Wildfire

FREDA et FLF en zonex

Les quais de la base navale de Toulon se sont vidés à vitesse grand V ce matin : en moins d'une heure, une frégate multimissions de défense aérienne (FREDA) et deux frégates La Fayette (FLF) ont vidé les lieux pour le « zonex » à quelques dizaines de nautiques. Des yeux avertis auront remarqué des modifications dans la mâture des FREDA, et dans la configuration générale des FLF.

Avec un radar danois Scanter 6002 fourni par Terma...

L'une d'elles, rénovées à mi-vie disposait sur sa plateforme hélicoptères d'un shelter pourvu d'un radar danois Scanter 6002 fourni par Terma optimisé pour la détection de... drones (un raccourci saisissant avec l'actualité danoise des jours derniers). C'est Naval group qui assure l'intégration du tout dans un système de lutte antidrone (LAD) plug and play proposé pour les navires pauvrement dotés en système LAD natif. Dans le lot, des brouilleurs, peut-être des Majes de MC2 technologies, aussi testé avec succès sur les frégates multimissions en mer Rouge), et des systèmes issus de Cerbair, lui aussi très actif dans la LAD navale.

... Et un système de leurrage du GPS et de brouillage de liaison de données des drones

D'autres navires sont attendus dans Wildfire : une frégate de défense aérienne -les mieux équipées de la marine- et un bâtiment de ravitaillement de force (BRF). La force d'action navale avait, à l'avance, annoncé la présence de plusieurs marines étrangères -dont au moins une frégate de l'US Navy-, contenu qui s'est semble-t-il dégonflé.La marine vient aussi de tester à bord de la frégate Courbet, durant l'exercice OTAN Repmus, un système de leurrage du GPS, et de brouillage de la liaison de données des drones. Les modèles n'ont pas été révélés, il pourrait néanmoins s'agir du Skyjacker (pour le premier) de Safran, déjà utilisé aussi avec succès en mer Rouge. L'armée de l'air et de l'espace, et l'armée de terre viennent de le tester aussi au sol, sur le camp de Captieux (Landes), en juillet, de nuit, afin de ne pas perturber le trafic aérien civil.

Drone Volt a fourni un essaim de drones

L'utilisation de tels équipements n'est évidemment pas sans risques, comme le rappelle un expert du domaine interrogé par Air et Cosmos, puisque dans le zonex, des navires civils circulent aussi, comme les aéronefs civils et militaires. La DGA prête son concours afin d'amener le plus de réalisme possible. Les experts de DGA Essais de missiles fournissent des scénarios à l'avance, sans forcément tout détailler afin que l'exercice soit probant. Drone volt a ainsi fourni deux essaims de cinq drones avec son partenaire CKS, afin de saturer les équipages des navires. Trois navires différents (FLF, FDA et FREDA) devaient subir ces attaques. Et tous les navires impliqués goûteront aussi à des attaques de drones de surface fournis par Sea Owl, avec des jetskis modifiés pour opérer en essaim. Comme Air et Cosmos a pu le constater à bord du Courbet, ces engins compacts et très bas sur l'eau sont difficiles à accrocher par les conduites de tir, et à neutraliser avec des armes à feu. Restent les missiles. MBDA en est persuadé et pousse dans ce rôle son Mistral 3, désormais encore plus apte à détruire ces menaces asymétriques.