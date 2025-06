La Lituanie choisit l'Embraer C-390

La Lituanie fait le choix de l'Embraer C-390

L'Embraer C-390 cumule les commandes européennes et va bientôt compter la Lituanie comme nouveau pays utilisateur. Le ministère de la Défense nationale de Lituanie a annoncé que l'Embraer C-390 Millennium avait été choisi comme avion de transport militaire de nouvelle génération pour le pays. Cette décision marque une étape importante dans le renforcement de la préparation opérationnelle et de l'interopérabilité de la Lituanie au sein des pays de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) et ouvre la voie au processus d'acquisition conformément aux procédures juridiques et à la législation nationales.

Une finalisation du contrat dans les mois à venir

« Nous avons étudié attentivement les différents types d'avions de transport militaire disponibles sur le marché, et notre évaluation a clairement montré que le C-390 Millennium est la plateforme la plus adaptée pour répondre à nos besoins opérationnels militaires nationaux. Par conséquent, la Lituanie a choisi la société Embraer pour poursuivre les négociations et prévoit de finaliser le contrat d'acquisition dans les mois à venir », a déclaré Loreta Maskaliovienė, vice-ministre de la Défense nationale de Lituanie.

Le septième client européen du C-390

Ce choix aligne la Lituanie sur un nombre croissant d'alliés européens et de l'OTAN, notamment le Portugal, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque, la Suède et la Slovaquie, qui ont également choisi le C-390 pour moderniser leurs forces aériennes. En adoptant le C-390 Millennium, la Lituanie renforcera considérablement ses capacités opérationnelles tout en bénéficiant de l'écosystème et des synergies présents en Europe en termes de soutien et de formation.

Une polyvalence démontrée

Le C-390 Millennium peut transporter une charge utile importante (26 tonnes) et vole plus vite (470 nœuds) et plus loin, étant capable d'effectuer un large éventail de missions, telles que le transport et le largage de marchandises et de troupes, l'évacuation médicale (une nouvelle capacité annoncée lors de cette 55e édition du Salon du Bourget), la recherche et le sauvetage, la lutte contre les incendies et les missions humanitaires, en opérant sur des pistes temporaires ou non goudronnées, telles que la terre battue, la terre et le gravier. L'avion peut être configuré avec un équipement de ravitaillement en vol, sous la désignation C-390, et a déjà prouvé sa capacité de ravitaillement en vol à la fois en tant que ravitailleur et en tant que récepteur, dans ce cas en recevant du carburant d'un autre C-390 à l'aide de nacelles installées sous les ailes.