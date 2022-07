La gamme de moteurs CF34 de GE dépasse les 200 millions d'heures et 157 millions de cycles.

200 millions d'heures de vol et 157 millions de cycles de vol

La gamme de moteurs CF34 a dépassé les 200 millions d'heures de vol et les 157 millions de cycles de vol. Dans l'histoire de GE et de CFMI, seules les gammes de moteurs CF6 et CFM56 ont accumulé plus d'heures de vol commercial. Seul le CFM56 a accumulé plus de cycles de vol.

Entré en service en 1983

Le moteur CF34-1A est entré en service sur le Bombardier Challenger Corporate Jet en 1983. En 1992, les moteurs GE CF34-3 ont contribué à ouvrir une nouvelle ère dans l'aviation en entrant en service sur le CRJ100 de Bombardier, marquant ainsi le début du segment des jets régionaux dans l'aviation commerciale. Aujourd'hui, la gamme de moteurs CF34, qui comprend les modèles -3, -8 et -10, équipe plus de 3 600 avions commerciaux régionaux. C'est également ce turboréacteur double-flux qui motorise les Fairchild A-10 Warthog toujours en service -au mois jusqu'en 2030- et les Lockheed S-3 Viking retirés du service au début 2016, lesquels avaient succédé aux Grumman Tracker au sein de l'US Navy.

8 000 turboréacteurs CF34

"Le moteur CF34 a commencé comme un moteur d'aviation d'affaires, puis a ouvert la voie à l'aviation régionale", a déclaré Cristina Seda-Hoelle, directrice générale de l'aviation régionale et d'affaires chez GE. GE a livré plus de 8 000 moteurs CF34 et la gamme a fait ses preuves en matière de fiabilité et de durabilité exceptionnelles, avec un taux de fiabilité des envois compris entre 99,96 % et 99,99 % (sur 12 mois glissants).