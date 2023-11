La frégate américaine USS Thomas Hudner abat des drones de combat au Yémen

Le 23 novembre, le navire de guerre américain USS Thomas Hudner (DDG-116) a intercepté plusieurs drones d'attaque lancés depuis des zones contrôlées par les Houthis au Yémen, selon le Commandement central des États-Unis (CENTCOM). Ceci marque la deuxième fois en deux semaines que l'USS Hudner abat des drones venant du Yémen. L'incident s'est produit alors que le navire était en patrouille dans la mer Rouge, et aucun dommage ni blessure n'ont été signalés à bord du navire ou de son équipage. Les rebelles houthis se considérant comme faisant partie de l'“axe de la résistance“ iranienne, ont lancé des drones et des missiles en direction d'Israël.

Présence navale US accrue renforcée

L'USS Thomas Hudner opère indépendamment du groupe d'attaque de porte-avions Gerald R. Ford et est actuellement stationné dans la mer Rouge. Les États-Unis ont augmenté leur présence navale dans la région suite à l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre et au conflit subséquent à Gaza. Les forces américaines ont fait face à 66 attaques depuis le 17 octobre, avec 32 en Irak et 34 en Syrie. Le Pentagone maintient que ces attaques ne sont pas directement liées au conflit en cours à Gaza. Les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué la responsabilité du détournement d'un navire cargo, le Galaxy Leader, appartenant vraisemblablement à l'homme d'affaires israélien Abraham 'Rami' Ungar.