La France bouge sur le biocarburant

Est-ce une énième conséquence de l'effet Greta ? La France vient enfin de donner le coup d'envoi au développement d'une filière de production pour le secteur du transport aérien, répondant à une demande récurrente des compagnies aériennes. Concrètement, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Jean-Baptiste Djebarri, secrétaire d'Etat aux Transports, se sont déplacés à Toulouse le 27 janvier pour lancer officiellement un appel à manifestation d'intérêt (AMI). Pour mémoire, l'AMI est un mécanisme mis en place par un financeur (en l'occurrence l'Etat) pour l'attribution d'une subvention. La différence entre l'AMI et l'appel à projets réside dans le fait que dans le premier les éléments de cadrage sont faibles, voire inexistants, contrairement à l'appel à projets. Cette initiative a été lancée en collaboration avec Air France, Airbus, Safran, Total et Suez Environnement, ce qui n'est pas un hasard puisque ces partenaires étaient déjà signataires de l'ECV (Engagement pour la croissance verte) conclu en décembre 2017.

