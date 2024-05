La Française Sophie Adenot et le Belge Raphaël Liégeois sur l’ISS en 2026

Airbus lance Cryoprop, un démonstrateur électrique de deux mégawatts

Airbus UpNext, filiale à 100 % d'Airbus, a lancé un nouveau démonstrateur technologique destiné à accélérer la maturation des technologies supraconductrices utilisées dans les systèmes de propulsion électrique d'un futur avion à hydrogène. Baptisé Cryoprop, ce nouveau démonstrateur intégrera et fera mûrir un système de propulsion électrique supraconducteur d'une puissance de deux mégawatts refroidi par de l'hydrogène liquide via une boucle de recirculation d'hélium et développé par les équipes d'Airbus à Toulouse, en France, et à Ottobrunn, en Allemagne.