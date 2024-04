Les nouveaux astronautes européens ont reçu leurs ailes

Parité parfaite

Cinq nouveaux astronautes de carrière européens (sélectionnés en novembre 2022 par l’Agence spatiale européenne) et la première astronaute australienne ont reçu le 22 avril le diplôme validant leur formation de base d’un an (« basic training »).

Parfaitement paritaire et baptisée « The Hoppers » (les astronautes sauteurs, tels des kangourous… australiens), cette quatrième sélection ESA depuis 1978 regroupe trois hommes et trois femmes : Sophie Adenot (pilote d’essais d’hélicoptère française née en 1982), Rosemary Coogan (astronome britannique née en 1991), Pablo Fernandez (ingénieur aéronautique espagnol né en 1988), Raphaël Liégeois (neuroscientifique belge né en 1988), Marco Sieber (médecin urologue suisse né en 1989) et Katherine Bennell-Pegg (directrice de la technologie de l’Agence spatiale australienne née en 1984).

Air & Cosmos était le seul média papier présent à la cérémonie, qui s’est tenue au Centre européen des astronautes (EAC), à Cologne en Allemagne.

Affectations à suivre

La nouvelle promotion d’astronautes de carrière de l’ESA doit d’abord se concentrer sur la préparation de missions de longue durée à bord de la Station spatiale internationale.

La dernière en date est celle du Danois Andreas Mogensen (mission Crew 7 / Huginn), qui s’est tenue du 26 août au 12 mars dernier.

Chacun des nouveaux astronautes européens devrait se voir affecter à une première mission d’ici 2030, a déclaré Franck De Winne, ancien astronaute belge et actuel directeur de l’EAC.

Les paris sont ouverts sur l’ordre des nominations, les premières étant probablement annoncées le 23 mai prochain à Bruxelles en Belgique, lors du prochain Sommet de l’espace ESA-Union européenne.

Une série consacrée à Sophie Adenot

Pour en savoir plus sur la préparation de la nouvelle astronaute française, retrouvez la série « L’espace d’un moment avec Sophie Adenot » sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de France Info, réalisée par notre confrère Marc Dana.