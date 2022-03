La FNAM présente ses doléances aux candidats à l'élection présidentielle

Le 4 mars dernier, alors que l'ensemble du secteur aérien français sort à peine de deux ans de crise sanitaire et doit faire face à de nouveaux défis liés au conflit ukrainien, les compagnies membres de la FNAM (Fédération nationale de l'Aviation Marchande) ont organisé lundi 14 mars une table ronde avec la presse pour évoquer la lettre que le syndicat aérien a envoyé le 4 mars à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. "Sur les différentes problématiques contenues dans cette lettre, nous leur avons demandé des réponses et un retour au plus tard le 25 mars", explique Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair. "Ces thématiques sont essentielles dans la mesure, où après deux années de crise sanitaire, le transport aérien français est toujours dans une situation préoccupante, avec en plus une crise des prix de l'énergie qui se profile avec les répercussions du conflit ukrainien", explique Alain Battisti, président de la FNAM. "Avec la crise Covid, nous étions descendus par l'ascenseur. Nous remontions par l'escalier et l'arrivée du conflit ukrainien nous risquons de rester un peu sur le palier", poursuit-il. "Nous demandons aux candidats de s'engager sur la préservation d'une filière qui a un poids significatif dans l'économie française. Le transport aérien en France, c'est 320 000 emplois directs dont plus de 110 000 pour les seuls membres de la FNAM, et 4,3% du PIB total de l'économie française. En 2019, le transport aérien a permis à plus de 210 millions de passagers de voyager au départ et à l'arrivée des aéroports français de métropole et d'Outre-mer et a joué un rôle indispensable au cours de la crise sanitaire pour le rapatriement des Français de l'étranger, les évacuations sanitaires et l'acheminement des vaccins. Le transport de fret aérien s'est également révélé un élément essentiel au maintien de l'activité économique tant en métropole que dans les Départements et Régions d'Outre-mer (DROM) et contribuera à la sortie de la crise sanitaire", précise encore Alain Battisti.

Pousser la filière de production des SAF

La lettre qui a été adressée aux candidats à l'élection présidentielle comprend quatre grandes thématiques sur lesquelles ils sont invités à clairement se positionner. Sur la question du développement durable et de la décarbonation de l'aviation, il est proposé notamment que les sommes issues de la taxation environnementale sur le transport aérien soient effectivement affectées à la transition énergétique du secteur. La FNAM aimerait aussi que l'Etat propose un dispositif fiscal avantageux (du type "prime à la casse") facilitant l'acquisition d'avions modernes et d'engins de piste plus efficaces sur le plan environnemental. Elle préconise aussi que l'Etat mette en place les conditions favorables à la création et au développement en France d'une filière de production de carburants durables pour l'aviation tels que des mécanismes incitatifs sous forme de crédits d'impôts, d'exonération de fiscalité ou d'affectation de taxe, et assure au travers du plan de relance 2030 un investissement massif public-privé dans cette filière. La FNAM souhaiterait aussi que la France défende, dans le cadre du Green Deal européen, un concurrence équitable avec les opérateurs non-européens évitant les "fuites de carbone" et que la modernisation du contrôle aérien français soit véritablement engagée.

Améliorer la compétitivité

La deuxième thématique concerne la compétitivité. Partant du constat de la perte de compétivité du pavillon français (40% du trafic aérien français en 2019) et des conséquences majeures de la crise Covid sur leur activité, la FNAM souhaite que de manière structurelle, les activités régaliennes de sûreté et de régulation - à ce jour financées par des taxes assises sur le secteur - soient progressivement couvertes par le budget général de l'Etat. Il est aussi souhaitable que de manière conjoncturelle, le budget de l'Etat prenne en charge les déficits dus à la crise Covid notamment des activités régaliennes de sûreté et de régulation du secteur. Pour information, la dette "régalienne" créée pendant la crise du Covid est estimé à un peu plus de 3 milliards d'euros. La FNAM souhaiterait aussi que les règles nationales ("code de l'aviation civile") soient simplifiées au regard des règles communautaires. et que soit mise en oeuvre une mesure de plafonnement des cotisations sociales employeur poru les personnels mobiles du transport aérien soumis à une forte concurrence internationale.

La troisième thématique concerne l'accompagnement de l'emploi. La FNAM souhaite qu'on identifie le transport aérien comme un atout capital pouretur d'emplois. Il est également nécessaire d'assurer la pérennité des emplois de ces salariés en accompagnant le développement et l'adaptation des compétences et la sécurisation des parcours professionnels. Le syndicat aérien envisage notamment qu'on dédie un fonds FNE (Fonds National de l'Emploi) FORMATION spécifique au transport aérien et ses métiers, pour préserver l'emploi, soutenir la reprise et la compétitivité du secteur. Un besoin de 15 M€ de financements potentiels pour 600 entreprises de toutes tailles dont 40% des fonds seraient dédiés aux entreprises employant de 50 à 300 salariés.

Renforcer le système de continuité territoriale

La dernière thématique concerne le tourisme, le commerce extérieur et la continuité territoriale. La FNAM appelle notamment au lancement d'une réflexion approfondie entre l'Etat et les Régions et les collectivités d'Outre-Mer, à la fois sur les moyens financiers à mettre en oeuvre mais également à la définition des liaisons essentielles à la continuité territoriale et des conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être desservies de manière pérenne. Un doublement à 60 M€ du financement actuel des liaisons d'aménagement du territoire apparaît au minimum nécessaire. La desserte des principales plateformes françaises soit améliorée. C'est le cas notamment pour les plateformes parisiennes d'Orly et de Roissy. Il conviendra en particulier de respecter les calendriers prévus pour la connexion de Paris-Orly au centre de Paris par la ligne de métro 14 ainsi que la mise en service du CDG Express au plus tard en 2026. Le projet de ligne 17 reliant l'aéroport de Roissy à Paris doit rester une priorité.