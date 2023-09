La FNAM fortement opposée à une éventuelle nouvelle taxe sur les concessions aéroportuaires

Alors que des assurances avaient été données avant l'été au secteur du transport aérien français sur une stabilité en termes réglementaires et fiscaux, le gouvernement vient d'annoncer son intention de créer une nouvelle taxe sur les concessions aéroportuaires, dans la foulée d'une taxe qui pèserait sur les concessions d'autoroutes, et qui pourrait en bout de ligne alourdir encore une facture déjà pesante pour les compagnies aériennes et leurs passagers.

"Inutile de vous dire que nous sommes fermement opposés à cette taxe qui n'a fait l'objet d'aucune concertation et dont nous avons appris l'existence par la presse", s'est insurgé Pascal de Izaguirre, président de la FNAM (Fédération nationale de l'Aviation et ses Métiers) lors d'une interview sur BFM Business. Elle se "surajoute au projet d'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avions" qui devrait être présenté au budget 2024.

Une taxe de solidarité voulue pour aider les pays en développement à l'origine

Pour mémoire, la taxe de solidarité, aussi surnommée "taxe Chirac", a été instaurée en France en 2006 et est appliquée sur tous les vols au départ de France. Elle était initialement d'un montant de 1 euro en classe économique et de 10 euros en classe affaires et première classe (sur les vols vers la France, l'Union européenne, les pays de l'Espace Economique Européen et la Suisse) et d'un montant de 4 euros en classe économique et 40 euros en classe affaires et première classe (pour les vols vers les autres pays). A l'origine, son produit était affecté au Fonds de solidarité pour le développement dans la limite d'un plafond fixé à 210 millions d'euros. Elle a été réévaluée une première fois en 2014 et à partir de 2016, son solde a été annexé au budget annexe contrôle et exploitations aériens (BACEA) de la DGAC (Direction générale de l'aviation civile).

L'éco-taxe fait évoluer la nature de la taxe de solidarité

A partir de 2019, la taxe de solidarité change de nature. Le 17 octobre 2019, l'Assemblée nationale adopte en première lecture, dans le cadre du projet de loi de finances 2020, une disposition instaurant une éco-contribution sur les billets d'avion venant majorer la taxe de solidarité sur les billets d'avions. Au 1er janvier 2020, la taxe de solidarité/éco-taxe est fixée à 2,63 euros en classe économique et à 20,27 euros en classe affaires et première classe (sur les vols vers la France, l'Union européenne, l'Espace Economique Européen et la Suisse) et de 7,51 euros en classe économique et de 63,07 euros en classe affaires et en première classe (pour les vols vers les autres pays). Elle rapporte environ 230 millions d'euros par an et le gouvernement, avec la nouvelle augmentation prévue pour 2024, voudrait monter son produit total à 300 millions d'euros.

"Le transport aérien supporte déjà énormément de taxes et de redevances", a rappelé Pascal de Izaguirre sur BFM Business. La FNAM demande donc que "le projet de taxation supplémentaire des concessions aéroportuaires, n'ayant fait l'objet d'aucune concertation, soit abandonné".